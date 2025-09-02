El Deportivo Cali atraviesa un momento crítico en lo deportivo y lo administrativo. Aunque el club se convirtió en sociedad anónima el pasado 22 de agosto, en medio de la expectativa por el ingreso de un nuevo grupo inversor, la realidad es que las dificultades económicas persisten y la plantilla de jugadores aún no recibe el pago de varios salarios atrasados.

La situación preocupa a hinchas, directivos y al gremio de futbolistas, justo cuando el equipo dirigido por Alberto Gamero ocupa la casilla 14 de la Liga BetPlay con apenas 10 puntos, lejos de los puestos de privilegio y con un ambiente enrarecido dentro y fuera de la cancha.

Acolfutpro denuncia atrasos en salarios

En las últimas horas, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) denunció públicamente que el Deportivo Cali sigue atrasado en el pago de tres meses de salario a sus jugadores, además de dos meses de prima legal y aportes pendientes de seguridad social tanto en el plantel masculino como en el femenino.

El gremio hizo un llamado de urgencia a la institución y a los nuevos socios mayoritarios para que se pongan al día con sus obligaciones, advirtiendo que la crisis laboral pone en riesgo la estabilidad profesional de los jugadores y también el normal desarrollo de la temporada.

Directivos del Cali confirman crisis de liquidez

La polémica creció aún más luego de las declaraciones del abogado Adolfo León Oliveros, miembro de la junta directiva del club, quien reconoció la difícil realidad financiera de la institución.

“A hoy, no hemos recibido un solo centavo del nuevo grupo inversor, IDC, y eso es lo que estamos revisando y evaluando en medio de esta difícil situación, dado que la DIAN nos embargó por 800 millones de pesos, que era lo último que nos quedaba en el banco y que iba a ser girado para pagar la seguridad social de nuestros empleados”, manifestó el directivo.

Estas palabras confirmaron que la expectativa generada con la conversión del club en sociedad anónima aún no se traduce en soluciones inmediatas y que los problemas de liquidez siguen comprometiendo el funcionamiento del equipo.

IDC Network pide sensatez y asegura su compromiso

Ante los rumores sobre un posible incumplimiento en el proceso de adquisición, el grupo inversor IDC Network salió al paso con un comunicado oficial. En el documento, la firma encabezada por Richard Lee reafirmó su compromiso con el club y explicó en detalle la estrategia de reorganización financiera que se implementará en los próximos meses.

“Estos recursos son los que permitirán empezar el camino de transformar al club. Por lo tanto, la tarea que se avecina es grande y necesita de la colaboración de muchos para lograr rescatar al Deportivo Cali de esta compleja situación. En resumen, esta es una tarea ‘de todos, por todos y para todos’”, señaló el grupo inversor en su pronunciamiento.

IDC pidió a los diferentes actores mantener la calma y actuar con sensatez mientras se cumplen las fases jurídicas y administrativas necesarias para la inyección de capital.

Deportivo Cali aprueba acuerdo y espera primer desembolso

La buena noticia para los hinchas llegó en la noche del 1 de septiembre de 2025, cuando la Asociación Deportivo Cali anunció oficialmente la aprobación del Acuerdo Marco de Inversión, un paso clave en la reorganización financiera.

De acuerdo con el comunicado, el Comité Ejecutivo dio su visto bueno de manera unánime al documento, tras una extensa jornada de concertación entre los asesores legales de ambas partes. Con esta decisión, el club abrió la puerta para que IDC realice un primer desembolso de un millón de dólares, dinero que se utilizará para cubrir compromisos urgentes y empezar el proceso de saneamiento económico.

El anuncio coincidió con las denuncias de Acolfutpro, lo que generó cuestionamientos sobre los tiempos de ejecución del acuerdo. Sin embargo, los directivos del club aseguraron que todo avanza en el marco de la formalidad jurídica y con plena transparencia, dando un parte de tranquilidad sobre el futuro inmediato del equipo.

Expectativa en la hinchada y exigencia de resultados

La confirmación de la aprobación del acuerdo trajo algo de alivio, pero también dejó la exigencia de que los recursos empiecen a llegar cuanto antes. Los aficionados esperan que la nueva administración cumpla sus promesas y que el dinero permita pagar los salarios atrasados, sanear las finanzas y reforzar al equipo de cara a la próxima temporada de la Liga BetPlay.

La crisis financiera del Deportivo Cali ha sido uno de los temas más comentados en el fútbol colombiano en los últimos meses. La llegada de un nuevo grupo inversor representa una esperanza de salvación, pero los jugadores, empleados y seguidores reclaman hechos concretos más allá de los comunicados oficiales.

Por ahora, el futuro inmediato del club depende de que los desembolsos se materialicen en los próximos días y de que la dirigencia logre recuperar la confianza de sus trabajadores y de una hinchada que no tolera más incertidumbre.