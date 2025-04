Se cumplió el esperado clásico entre Millonarios FC y Atlético Nacional en el estadio El Campín de Bogotá, que dejó un lánguido 0-0. Con este resultado, y tras cumplirse gran parte de la jornada 13, así quedaron las posiciones de la Liga BetPlay, antigua Liga Águila.

Tabla de Posiciones de la Liga BetPlay tras Jornada 13

1. Millonarios: 26 puntos / 14 PJ / +8

2. Atlético Junior: 26 puntos / 13 PJ / +8

3. Atlético Nacional: 25 puntos / 13 PJ / +12

4. América de Cali: 25 puntos / 13 PJ / +12

5. Santa Fe: 23 puntos / 14 PJ / +7

6. Tolima: 22 puntos / 12 PJ / +8

7. Independiente Medellín: 21 puntos / 12 PJ / +8

8. Deportivo Cali: 20 puntos / 13 PJ / +5

9. Deportivo Pasto: 20 puntos / 13 PJ / +3

10. Once Caldas: 20 puntos / 13 PJ / -1

11. Alianza FC Valledupar: 16 puntos / 13 PJ / -5

12. Deportivo Pereira: 14 puntos / 13 PJ / -4

13. Llaneros FC: 14 puntos / 14 PJ / -5

14. Bucaramanga: 13 puntos / 12 PJ / -4

15. Chicó FC: 13 puntos / 14 PJ / -12

16. Envigado: 12 puntos / 12 PJ / -9

17. Fortaleza FC: 10 puntos / 12 PJ / -10

18. Águilas Doradas Rionegro: 9 puntos / 12 PJ / -4

19. La Equidad: 7 puntos / 13 PJ / -8

20. Unión Magdalena: 6 puntos / 13 PJ / -9

Resultados hasta el momento de la Jornada 13 de la Liga BetPlay

Deportivo Pasto 3-3 Atlético Junior (Andrés Alarcón (2) y Johan Caicedo; Luis González, Fabián Ángel y Guillermo Paiva)

Boyacá Chicó 0-0 Once Caldas

Unión Magdalena 2-2 Deportivo Pereira (Ricardo Márquez, José Mercado; Yeison Suárez y Luis Mosquera)

Envigado FC 1-1 América de Cali (Edison López y Duván Vergara)

Deportivo Cali 0-0 Águilas Doradas Rionegro

Llaneros FC 0-1 Alianza FC Valledupar (Felipe Pardo)

Millonarios FC 0 – 0 Atlético Nacional

La Equidad 2-1 Santa Fe (Santiago Orozco y Samir Mayo; Hugo Rodallega)

Atlético Bucaramanga vs Fortalaza CEIF (En juego)

*Independiente Medellín vs Deportes Tolima (Aplazado)

Así se jugará la Jornada 14 de la Liga BetPlay Dimayor

Lunes 14 de abril

19:00 – Independiente Santa Fe vs Independiente Medellín

Martes 15 de abril

16:00 – Alianza FC Valledupar vs Deportivo Pasto

18:15 – Deportivo Pereira vs Deportivo Cali

20:30 – Deportes Tolima vs Atlético Junior

Miércoles 16 de abril

14:00 – Águilas Doradas Rionegro vs Unión Magdalena

16:10 – Once Caldas vs La Equidad

18:20 – Atlético Nacional vs Boyacá Chicó

20:30 – América de Cali vs Millonarios

Jueves 17 de abril

16:00 – Bucaramanga vs Envigado

19:00 – Fortaleza FC vs Llaneros FC