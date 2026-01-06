El nombre de Gonzalo ‘Pity’ Martínez vuelve a sacudir el mercado de fichajes en Sudamérica. El talentoso futbolista argentino, de 32 años, se encuentra libre tras finalizar su vínculo con River Plate y, aunque su prioridad sigue estando en su país, su situación ya empezó a generar movimientos concretos en el Fútbol Profesional Colombiano.

En las últimas horas, dos clubes grandes de Colombia realizaron sondeos formales para conocer las condiciones del volante ofensivo, su último salario y la viabilidad real de una eventual llegada al país. Por ahora no hay ofertas oficiales sobre la mesa, pero el interés existe y el nombre no pasa desapercibido.

Independiente Santa Fe: interés real, pero con obstáculos claros

Por el lado de Independiente Santa Fe, el nombre del Pity Martínez encaja en el perfil que busca el cuerpo técnico: un futbolista capaz de jugar por banda y también por el centro, con experiencia, liderazgo y recorrido internacional.

Desde la dirigencia cardenal hubo un primer contacto con el entorno del jugador para conocer cifras y disponibilidad. Sin embargo, ese primer acercamiento dejó en evidencia dos barreras importantes.

La primera es económica. Las pretensiones salariales del futbolista están, al menos por ahora, muy por encima del mercado colombiano. Aunque en Santa Fe no descartan que en una negociación ambas partes puedan ceder, lo cierto es que los números iniciales generaron bastante cautela.

La segunda razón tiene que ver con la planificación deportiva inmediata. En las últimas horas, el club capitalino avanzó con fuerza por el ecuatoriano Billy Arce, quien acaba de quedar libre tras su paso por Atlético Nacional. Arce es considerablemente más económico, más joven y responde a una apuesta distinta. Si ese negocio se concreta, el nombre de Gonzalo Martínez quedaría prácticamente descartado.

Independiente Medellín: ofrecimiento recibido, pero prioridad definida

En el caso del Deportivo Independiente Medellín, el escenario es diferente y mucho más directo. El nombre del Pity Martínez fue ofrecido al club, como ocurre con varios futbolistas de renombre en esta época del año, y naturalmente llamó la atención.

No obstante, en el DIM hoy existe una prioridad absoluta para esa posición: cerrar el regreso de Daniel Cataño, actualmente en Bolívar de La Paz. La dirigencia del Poderoso considera que ese negocio está bien encaminado y hay optimismo en que pueda resolverse durante esta misma semana.

Solo en caso de que la negociación por Cataño se caiga definitivamente, el Medellín empezaría a evaluar alternativas, y ahí sí el nombre de Gonzalo Martínez podría entrar en una lista más corta de opciones. Por ahora, no es una prioridad ni hay gestiones activas.

La postura del jugador y su situación actual

De parte de Gonzalo ‘Pity’ Martínez, el mensaje ha sido claro. En una reciente entrevista con TyC Sports, el futbolista aseguró que está abierto a escuchar propuestas, pero que su prioridad es mantenerse en la Primera División del fútbol argentino.

El volante, surgido de Huracán y confeso hincha del ‘Globo’, viene de cerrar su segundo ciclo en River Plate, una etapa que estuvo lejos de ser tan exitosa como la primera, en la que conquistó 10 títulos, incluyendo dos Copas Libertadores. En este último período no logró sumar trofeos y tuvo menor continuidad debido a reiteradas lesiones.

Además de su paso por River y Huracán en Argentina, el Pity Martínez cuenta con experiencia internacional en Al Nassr de Arabia Saudita y Atlanta United de la MLS, lo que mantiene su cartel vigente en distintos países.

Expectativa abierta en el mercado colombiano

Por ahora, no hay negociación avanzada, pero sí un escenario que genera expectativa. El nombre del Pity Martínez, libre y con pasado reciente en clubes grandes, no pasa inadvertido en Colombia. Todo dependerá de cómo evolucione el mercado, de las prioridades de los clubes y, sobre todo, de si el jugador decide abrir la puerta a una experiencia fuera de Argentina en esta etapa de su carrera.

El mercado apenas empieza a calentarse, y como suele ocurrir en enero, los nombres de peso siempre aparecen cuando menos se espera.