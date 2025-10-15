La fecha 15 de la Liga BetPlay II-2025 cierra con un partidazo que puede cambiar la zona de clasificación. Deportivo Pereira y Millonarios FC se enfrentan en el estadio Hernán Ramírez Villegas, en un duelo clave para seguir soñando con los cuadrangulares. Los dos llegan necesitados de puntos, con realidades distintas, pero con la misma urgencia de ganar.

Pereira vs Millonarios: Dónde Ver HOY EN VIVO y plataformas Online

Partido: Deportivo Pereira vs Millonarios

Deportivo Pereira vs Millonarios Fecha: Miércoles 15 de octubre de 2025

Miércoles 15 de octubre de 2025 Hora: 6:20 p.m.

6:20 p.m. Evento: Jornada 15 de la Liga BetPlay Dimayor

Jornada 15 de la Liga BetPlay Dimayor Estadio: Hernán Ramírez Villegas (Pereira)

Hernán Ramírez Villegas (Pereira) Árbitro: Luis Matorel

Luis Matorel Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

Un duelo directo por la clasificación

El conjunto ‘Matecaña’ ocupa actualmente la casilla 16 con 15 puntos, y se encuentra a cinco unidades del octavo lugar, que por ahora pertenece a Independiente Santa Fe. Una derrota o incluso un empate podría dejarlo dependiendo de otros resultados, ya que el umbral de clasificación se estima en 31 o 32 puntos.

La última victoria del Deportivo Pereira ante Millonarios fue en noviembre de 2022, cuando lo derrotó 2-1 con un autogol de Israel Alba y una anotación de Brayan León. Desde entonces, el cuadro risaraldense no logra imponerse ante los bogotanos.

Millonarios llega con impulso y un regreso esperado

Millonarios FC viene de una agónica victoria ante América de Cali, resultado que le permitió sumar su segundo triunfo en los últimos cinco partidos. El equipo de Hernán Torres quiere sostener la racha y meterse nuevamente en la pelea por los ocho mejores.

En contraste, el Deportivo Pereira, bajo la dirección de Rafael Dudamel, no gana desde el 26 de agosto, cuando venció a Real Cundinamarca en Copa. En Liga, su último triunfo también fue ante América, el 14 de agosto.

Mackalister Silva, la gran novedad en la convocatoria

La gran noticia para el cuadro azul es el regreso de David Mackalister Silva después de 245 días ausente por una lesión de meniscos sufrida el 11 de febrero, durante el empate 2-2 frente a Llaneros.

El capitán fue incluido nuevamente en la lista de convocados, y su vuelta representa un impulso anímico para el grupo. En sus redes sociales, ‘Maca’ publicó un emotivo video recordando su proceso de recuperación y las dificultades vividas durante la lesión.

“Hubo un momento en que todo se detuvo. El silencio de saber que algo no estaba bien y que todo podía acabar. Me costó asimilarlo, pero con el tiempo y la fe en Dios, entendí que no era el final sino el comienzo de otro capítulo”, expresó el mediocampista bogotano.