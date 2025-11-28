Independiente Santa Fe avanza en su camino hacia la final de la Liga BetPlay 2025-II, aún bajo la dirección interina de Francisco ‘Pacho’ López, quien mantiene vivo el sueño de repetir la hazaña del primer semestre. Mientras el equipo compite en los cuadrangulares semifinales, el proyecto deportivo para 2026 ya toma forma con la inminente llegada de Pablo Repetto, el entrenador uruguayo que asumirá el mando cuando concluya la temporada.

Repetto y la construcción de un Santa Fe competitivo para 2026

Aunque su presentación oficial será al finalizar el año, Repetto ya trabaja de la mano con la dirigencia cardenal en decisiones clave de la plantilla. Para la Copa Libertadores 2026, Eduardo Méndez inició un proceso de blindaje de jugadores fundamentales: Hugo Rodallega, Christian Mafla y Omar Fernández Frasica renovaron sus contratos. Además, el presidente confirmó que la mayoría del plantel tiene continuidad asegurada, con excepciones puntuales como Elvis Perlaza y Daniel Torres, quienes aún deben definir su futuro.

Las primeras exigencias de Repetto para la nómina del próximo año

Entre los primeros movimientos aprobados por el estratega uruguayo figura la salida de Harold Santiago Mosquera, quien no volverá a jugar en lo que resta del semestre. Según información revelada por el periodista Mariano Olsen, Repetto trazó una hoja de ruta clara para reforzar el equipo que disputará fase de grupos en la Copa Libertadores: un lateral derecho, un mediocampista ofensivo, extremos y un delantero son las posiciones que pidió cubrir de cara a la Liga BetPlay 2026-I y 2026-II.

Por qué Repetto exige refuerzos en esas posiciones

La posible salida de Elvis Perlaza, quien estaría en el radar del Real Cartagena, dejaría un vacío que obliga a sumar competencia para Jhon Meléndez en la banda derecha. En creación, el club ha sufrido históricamente la falta de un volante ofensivo natural; aunque Alexis Zapata cumple con esa función, la idea del entrenador es fortalecer esa zona con un perfil que aporte creatividad y opciones entre líneas.

La salida confirmada de Harold Santiago Mosquera obliga a sumar un extremo, mientras que la lesión de Ángelo Rodríguez y el poco protagonismo de Jorge Luis Ramos —quien podría salir del club— justifican plenamente la búsqueda de un delantero que compita con Hugo Rodallega, renovado por un año más. Aunque han surgido nombres como Mateo Puerta y Bayron Duarte, todo indica que ambos jugadores continuarían su carrera en el exterior.

Santa Fe ya tiene claras sus prioridades: consolidar un equipo competitivo, profundo y equilibrado para afrontar un 2026 cargado de retos nacionales e internacionales.

Un cierre de cuadrangulares que definirá el proyecto 2026

Antes de avanzar con fichajes, Santa Fe debe concentrarse en la competencia actual. Con nueve puntos por disputar, el cuadro cardenal está obligado a sumar todo lo que queda para llegar a 12 unidades y mantener vivas sus opciones de clasificar a la gran final del campeonato.