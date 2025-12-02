La presentación oficial de Pablo Repetto como nuevo entrenador de Independiente Santa Fe marcó un punto de partida adelantado y estratégico para el proyecto cardenal rumbo al 2026, un año que tendrá un calendario tan cargado como exigente. En una rueda de prensa conjunta con el presidente Eduardo Méndez, el técnico uruguayo dejó claro que no esperará al arranque de enero: su proceso inicia este mismo 9 de diciembre, apenas un día después de que el equipo termine su participación en los Cuadrangulares de la Liga BetPlay.

Repetto adelanta el trabajo y explica por qué decidió iniciar ya

Las primeras palabras del técnico generaron sorpresa, pues rompió por completo el calendario inicial.

«Decidimos arrancar este mismo 9 de diciembre, una vez el equipo finalice su participación en Cuadrangulares, al día siguiente iniciamos nosotros con todo el grupo de trabajo», afirmó Repetto, dejando claro que quiere tener un primer contacto real con sus dirigidos antes de las vacaciones.

Aunque la planificación original indicaba que la pretemporada empezaría el 3 de enero, el uruguayo optó por una semana de observación y adaptación entre el 9 y el 16 de diciembre, luego el plantel entrará en su periodo de descanso. La plantilla regresará el 3 de enero, momento en el que se retomarán los trabajos de forma completa.

Repetto también explicó cómo ha seguido al equipo desde semanas atrás:

«Desde que llegamos a pleno acuerdo con el presidente me puse a trabajar, a analizar todo el andamiaje del equipo, el desempeño de los jugadores, toda la dinámica del club y empezar a planificar el gran compromiso que tenemos para 2026».

Repetto buscará hacer historia con Santa Fe

El entrenador remarcó que conoce la dimensión del reto y el peso de dirigir a un club como Santa Fe.

«Conocemos perfectamente toda la dimensión y grandeza de Santa Fe, nuestro trabajo será exigente para todos porque queremos estar a la altura de este gran club; la Copa Libertadores que tenemos por delante es un aliciente para competir con los grandes equipos del continente».

Esa mirada de largo aliento enciende ilusión en la hinchada, que sabe que el proceso necesitará disciplina, estructura y decisiones técnicas profundas.

Méndez despeja dudas: “No hay cláusulas”

Cuando Eduardo Méndez tomó la palabra, se enfrentó a una de las preguntas más sensibles: ¿el contrato de Repetto incluye cláusulas de salida, como ocurrió con Alfredo Arias y Jorge Bava?

La respuesta fue clara y directa:

«No hay cláusulas, no nos gusta trabajar de esa manera; en el pasado algunas circunstancias nos obligaron a ello, pero no es nuestro estilo; confiamos plenamente en los acuerdos firmados y si un entrenador nuestro tiene la posibilidad de dar el salto a otro club y es su deseo hacerlo, lo hablaremos previamente de forma transparente; acá no amarramos a nadie».

El presidente añadió que la negociación con Repetto fue ejemplar desde el primer día:

«Desde el primer momento hubo una excelente disposición del profe y no puso peros para nada; se nota su bagaje y experiencia aún en la manera de negociar y estamos muy contentos con esta elección».

Pablo Repetto mueve el tablero en Santa Fe: así empiezan a definirse sus primeros refuerzos

Con el inicio adelantado del proceso, Repetto ya trabaja junto a la dirigencia en decisiones estructurales para conformar un equipo competitivo, profundo y equilibrado para el 2026. La directiva comenzó por blindar a los jugadores que considera pilares del proyecto: Hugo Rodallega, Christian Mafla y Omar Fernández Frasica renovaron sus contratos, mientras que la continuidad del resto del plantel está prácticamente definida. Solo casos puntuales como Elvis Perlaza y Daniel Torres deberán resolverse en los próximos días.

Las exigencias del técnico para el nuevo año

El uruguayo ya trazó su lista de prioridades con posiciones específicas por reforzar, según información adelantada por el periodista Mariano Olsen. El club buscará un lateral derecho, un mediocampista ofensivo, extremos y un delantero para afrontar la Copa Libertadores 2026 y las dos ediciones de la Liga BetPlay del próximo año.

Uno de los primeros movimientos aprobados es la salida de Harold Santiago Mosquera, quien no volverá a jugar lo que queda del semestre y no hará parte del proyecto.

Por qué necesita refuerzos en esas posiciones

La posible salida de Elvis Perlaza, quien tendría alternativas para continuar su carrera, abre la necesidad de reforzar la banda derecha y sumar competencia para Jhon Meléndez.

En creación, aunque Alexis Zapata ofrece soluciones, la intención de Repetto es sumar un volante ofensivo natural que mejore la producción entre líneas.

La marcha de Mosquera obliga a traer un extremo más, mientras que la situación del frente de ataque —con Ángelo Rodríguez lesionado y Jorge Luis Ramos sin continuidad y con opciones de salida— exige incorporar un delantero que compita mano a mano con Hugo Rodallega, recientemente renovado.

Nombres como Mateo Puerta y Bayron Duarte han sonado en el radar, pero todo indica que ambos continuarán su camino en el exterior, por lo que Santa Fe deberá explorar alternativas en el mercado.

Un proyecto que toma forma antes de tiempo

La decisión de adelantar la planificación, la claridad contractual y las primeras solicitudes técnicas muestran que Independiente Santa Fe quiere minimizar márgenes de error y maximizar preparación para un 2026 en el que disputará la Copa Libertadores, la Liga BetPlay y la Copa Colombia.

Pablo Repetto ya se movió antes de tiempo, y el club lo acompaña: el proyecto cardenal arrancó oficialmente.