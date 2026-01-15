El mercado de fichajes del Fútbol Profesional Colombiano dejó esta semana uno de los movimientos más comentados y polémicos de los últimos tiempos. El extremo Edwin ‘Shirra’ Mosquera (24 años) cambió de camiseta y pasó de Millonarios FC a Independiente Santa Fe, una transferencia poco habitual entre los dos clubes más representativos de la capital y que generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

Ante el ruido mediático y las múltiples interpretaciones alrededor del fichaje, el entrenador cardenal, Pablo Repetto, decidió salir al paso de las especulaciones y explicar, con argumentos deportivos, por qué el club se inclinó por la contratación del extremo.

Las razones futbolísticas detrás de la decisión

Consultado por la prensa, el técnico uruguayo fue claro al exponer los motivos que llevaron a Santa Fe a apostar por Mosquera, priorizando características específicas que el cuerpo técnico venía buscando para reforzar el frente de ataque.

“A nosotros nos gusta mucho las características de Mosquera, veníamos buscando jugadores con ese perfil de ida y vuelta por la banda con mucha velocidad y él las tiene; creo que hicimos una elección correcta; además ya está adaptado a la altura de Bogotá por lo que podemos usarlo sin problemas de una vez. Tiene buen fondo físico y eso es algo que también valoramos mucho”.

Para Repetto, el aspecto físico y la adaptación inmediata al contexto de Bogotá fueron factores determinantes, entendiendo que el equipo afronta una temporada exigente y necesita futbolistas listos para competir desde el primer momento.

El contexto de Mosquera tras su paso por Millonarios

La llegada de ‘Shirra’ Mosquera a Santa Fe se da tras un semestre discreto en Millonarios, donde tuvo poco protagonismo y una participación limitada. Cada vez que fue utilizado, quedó bajo el foco de la crítica de buena parte de la hinchada azul, que terminó pidiendo su salida del equipo Embajador.

Aunque al futbolista aún le restaban seis meses de contrato, Santa Fe sorprendió al adquirir la totalidad de sus derechos deportivos y firmarle un vínculo por tres años, una decisión que generó reacciones encontradas. Incluso, el anuncio fue celebrado con mayor entusiasmo por hinchas de Millonarios que por algunos seguidores cardenales.

La postura de Repetto frente a las críticas

Ante ese escenario, el entrenador fue consultado nuevamente sobre la reacción negativa de un sector de la afición y la procedencia del futbolista desde el clásico rival. Repetto no esquivó el tema y defendió su elección con firmeza.

“Entendemos a la hinchada, es un jugador que viene del clásico rival y no estuvo andando bien allá; pero tengan la seguridad que yo a Mosquera lo conozco hace mucho y le vengo haciendo seguimiento desde que estaba en la MLS; a nosotros sus características nos sirven mucho; es cuestión de darle confianza y en ese sentido creemos que nosotros lo podemos trabajar muy bien y tratar de explotarle al máximo sus virtudes”.

Con estas palabras, el técnico dejó claro que el fichaje no fue improvisado, sino el resultado de un seguimiento prolongado y de una evaluación profunda de sus cualidades futbolísticas.

💥 REPETTO ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE ‘SHIRRA’ El entrenador Pablo Repetto habló sobre el nivel futbolístico de Edwin ‘Shirra’ Mosquera, el nuevo refuerzo de Independiente Santa Fe de cara al 2026. pic.twitter.com/lPmjFZEAua — Deportes RCN (@DeportesRCN) January 14, 2026

Un anuncio en medio del arranque oficial de la temporada

Las declaraciones de Pablo Repetto se produjeron en el aeropuerto El Dorado, minutos antes de que la delegación cardenal viajara a Barranquilla para enfrentar a Junior FC en el primer partido oficial de la temporada, correspondiente a la Superliga.

El entrenador aprovechó ese espacio para cerrar el tema públicamente y enviar un mensaje de respaldo al jugador, dejando en claro que cuenta con su confianza para aportar al proyecto deportivo.

El inconformismo que persiste en la hinchada

Pese a las explicaciones del cuerpo técnico, una parte del hincha de Santa Fe continúa manifestando su inconformidad en redes sociales. Desde que el club anunció que ficharía un extremo, circularon nombres que generaron mayor expectativa, como Kevin Parra, Dairon Asprilla o el ecuatoriano Billy Arce.

Este último, incluso, tenía acordados los términos contractuales y tiquetes listos para viajar a Bogotá y presentar exámenes médicos. Sin embargo, de manera sorpresiva, la operación se frenó cuando Repetto decidió cambiar el rumbo y apostar por Edwin Mosquera.

Hoy, la decisión ya está tomada. Santa Fe eligió un perfil concreto, el entrenador asumió la responsabilidad y el jugador tendrá la oportunidad de responder en cancha. El resto, como suele ocurrir en el fútbol, lo terminará dictando el rendimiento.