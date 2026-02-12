Manizales está de plácemes y el hincha al fútbol mucho más. Esta tarde-noche, el estadio Palogrande será escenario de un auténtico platillo cuando el Once Caldas reciba al actual campeón de Colombia, el encopetado Junior de Barranquilla, que llega con todas sus figuras y en zona alta de la tabla. Se prevé una buena asistencia y un ambiente de respaldo total al Blanco, Blanco, que viene en franca levantada y enfrenta a un rival con el que históricamente ha existido bastante pica deportiva.

Once Caldas vs Junior FC: Canales de televisión y plataformas Online HOY EN VIVO

Partido: Once Caldas vs Junior de Barranquilla

Once Caldas vs Junior de Barranquilla Fecha: Jueves 12 de febrero de 2026

Jueves 12 de febrero de 2026 Hora: 6:20 p.m.

6:20 p.m. Estadio: Palogrande de Manizales

Palogrande de Manizales Evento: Liga BetPlay Dimayor I – 2026 (Jornada 6)

Liga BetPlay Dimayor I – 2026 (Jornada 6) Árbitro: Diego Ulloa

Diego Ulloa Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

Partido clave para el ‘Arriero’ Herrera

Más allá del duelo entre Albos y Tiburones, el compromiso es determinante para el técnico Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera. Aunque el equipo acumula nueve partidos sin perder, cinco de ellos en la actual Liga, un sector de la afición mantiene reservas por el rendimiento futbolístico mostrado.

La inconformidad viene desde el semestre anterior, tras las eliminaciones en Copa Sudamericana, Liga y Copa Colombia, resultados que dejaron al entrenador en el ojo del huracán. En el presente torneo, Once Caldas solo ha ganado uno de cinco partidos: venció 1-2 a Cúcuta y empató con Santa Fe, Jaguares, América y Alianza Valledupar.

Si bien está a tres puntos del tercero en la tabla, salió del grupo de los ocho. Las críticas crecieron tras la pobre imagen ante Alianza, por lo que todas las miradas apuntan al rendimiento del equipo esta noche en Palogrande.

Junior llega con variantes y figuras

En el cuadro visitante, el técnico Alfredo Arias incluyó a Fabián Ángel en la lista de concentrados en reemplazo de Guillermo Celis. El boyacense Juan David Ríos aparece como sustituto natural para acompañar a Jesús Rivas, quien ha mostrado regularidad en este arranque de campaña.

Otra novedad es el regreso de Yeison Suárez, dentro de la rotación que busca dosificar cargas ante la seguidilla de partidos. Persisten dudas en el lateral derecho entre Jhomier Guerrero y Edwin Herrera, así como en el frente de ataque: mantener el doble nueve Luis Fernando Muriel – Guillermo Paiva o reforzar el mediocampo.

El regreso de Luis Fernando Muriel a Palogrande añade un ingrediente especial. El delantero vuelve después de 16 temporadas tras su exitoso paso por Europa, donde marcó 140 goles. El recuerdo de sus tres anotaciones (Deportivo Cali) en Manizales el 6 de marzo de 2010 sigue fresco en la memoria del aficionado.

Once vs Junior: antecedentes recientes

El historial reciente en Manizales muestra equilibrio: en los últimos 10 enfrentamientos en Palogrande, Once Caldas suma 4 victorias, Junior 2 y hubo 4 empates. Los duelos más recientes terminaron 0-0, 2-2 (2024) y 2-2 (2025), reflejando paridad y partidos cerrados.

Junior es cuarto en la tabla con 9 puntos y solo ha perdido dos de sus últimos 10 juegos de Liga. Su columna vertebral incluye a Mauro Silveira, Jermein Peña, Juan David Ríos, Jesús Rivas, Yimmi Chará, Cristian Barrios y Luis Muriel, entre otros.

Once Caldas vs Junior: Posibles Formaciones

Once Caldas:

Joan Felipe Parra; Juan David Cuesta, Kevin Cuesta, Jéider Riquett, Kevin Tamayo; Jaime Alvarado, Luis Sánchez, Jader Quiñones, Jefry Zapata; Dayro Moreno y Mateo Zuleta.

Entrenador: Hernán Darío Herrera

Junior FC:

Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Jean Pestaña, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Jesús Rivas, Fabián Ángel; Yimmi Chará, Cristian Barrios; Luis Fernando Muriel.

Entrenador: Alfredo Carlos Arias