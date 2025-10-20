Néyser Villarreal volvió a ser tema central en el entorno de Millonarios FC. El delantero tumaqueño, una de las grandes revelaciones de la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial 2025, enfrenta un panorama complejo en su retorno al club bogotano. Pese a su brillante actuación internacional —cinco goles y el tercer puesto del equipo nacional—, en el conjunto azul todavía no está claro si volverá a jugar antes de terminar su contrato.

En Millonarios no hay una postura clara al respecto

El periodista Julián Capera se refirió al caso del atacante, explicando los matices detrás de su situación contractual y deportiva.

“Le quedan algo así como 45 días de contrato ya que su vínculo termina los primeros días de diciembre. En el club no ha logrado rendir de la misma manera que lo ha hecho en la Selección, luego vino la lesión y la sanción del club por salir con la camiseta de América. De aquí a 45 días ya hay clasificados y arranque de cuadrangulares, con lo cual creo que es muy difícil que Néyser vuelva a jugar con Millonarios”, señaló el comunicador.

A pesar de ello, Capera también dejó abierta una posibilidad, aunque remota:

“Tiene precontrato con Cruzeiro y la intención del lado del jugador es cumplir con ese vínculo en Brasil, pese a que le han llegado otras oferta. Millonarios puede utilizar a Néyser desde lo legal, pregunté en el club y no descartan usarlo, aunque no lo ven fácil”, complementó.

Néyser y Millos: un año lleno de roces y desencuentros

La relación entre Villarreal y la institución embajadora ha atravesado múltiples tensiones. Desde inicios de 2025, cuando irrumpió con goles y grandes actuaciones, su entorno recibió varias ofertas para emigrar. Sin embargo, el futbolista prefirió cumplir su contrato hasta el final y marcharse como agente libre, lo que causó molestia entre los directivos.

Millonarios intentó retenerlo con una renovación que triplicaba su salario actual, pero las negociaciones no prosperaron. Posteriormente, los dirigentes propusieron aceptar una de las ofertas que habían llegado por él para dejar alguna ganancia económica al club, pero Villarreal también se negó, asesorado por su representante, quien le recomendó salir libre para obtener un beneficio financiero mayor.

Esa decisión fue el primer gran quiebre con la dirigencia y la afición. Pero la ruptura definitiva llegó cuando el futbolista protagonizó un streaming en redes sociales con la camiseta del América de Cali, expresando abiertamente su apoyo al equipo vallecaucano durante un partido. El gesto, considerado una falta de respeto por hinchas y directivos, desató una tormenta.

Millonarios lo sancionó, el jugador pidió disculpas públicas y borró el contenido, pero el vínculo con la hinchada se quebró. Desde entonces, su participación en el equipo fue prácticamente nula, enfocándose de lleno en los entrenamientos con la Selección Colombia Sub-20 para el Mundial.

Un Mundial que lo reivindicó y cambia para siempre su carrera

El nombre de Néyser Villarreal volvió a ganar protagonismo mundialista. Durante el torneo, el atacante de 20 años demostró todo su potencial, consolidándose como figura de la Tricolor juvenil y siendo clave en el tercer lugar obtenido por el equipo de César Torres. Lo que parecía un certamen lleno de dudas para el jugador, terminó convirtiéndose en la mejor vitrina de su carrera hasta el momento.

Su regreso a Colombia, sin embargo, está rodeado de interrogantes. En las próximas horas se reincorporará a los entrenamientos de Millonarios, aunque su presencia en los próximos compromisos de la Liga BetPlay Dimayor no está asegurada. El motivo: su contrato vence en diciembre y ya tiene un precontrato con Cruzeiro de Brasil, lo que genera incertidumbre sobre su utilización en el cierre del año.

El jugador ha disputado 15 partidos con Millonarios en 2025, ninguno en el segundo semestre, y no ha logrado replicar el nivel mostrado con la Selección. Él mismo ha atribuido su falta de efectividad en el club a la posición en la que ha sido empleado: los extremos. Asegura que su rendimiento mejora cuando juega como centrodelantero, rol que desempeñó con la Selección Colombia Sub 20 marcando muchos goles.

El dilema ahora es para Millonarios

La decisión final recae sobre el cuerpo técnico y la directiva. Millonarios puede usar al jugador hasta el final de su contrato, pero el riesgo de darle protagonismo a alguien que partirá libre en pocas semanas parece frenar la idea. Al mismo tiempo, dejarlo fuera sería desperdiciar un talento formado en casa y que, recientemente, elevó su cotización internacional.

El caso de Néyser Villarreal se ha convertido, así, en un tema que mezcla lo deportivo, lo contractual y lo emocional. Un joven que pasó de ser promesa y símbolo del futuro azul a figura nacional, pero con un adiós que se vislumbra inevitable.

El próximo capítulo dependerá de si Millonarios decide darle una despedida en cancha o mantenerlo al margen hasta que firme oficialmente con el Cruzeiro. Mientras tanto, la hinchada sigue dividida entre quienes le guardan gratitud por su talento y quienes consideran que su historia en el club ya terminó.