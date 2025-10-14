Este compromiso, correspondiente a la fecha 15 de la Liga BetPlay II–2025, es determinante para las aspiraciones de ambos elencos en su lucha por ingresar a los cuadrangulares semifinales. El duelo comenzará a las 7:30 p.m. en el estadio Atanasio Girardot, donde se espera una gran asistencia de público para disfrutar de un clásico histórico y tradicional del Fútbol Profesional Colombiano.

Nacional vs Cali: Dónde Ver por Televisión y plataformas Online

Partido: Atlético Nacional vs Deportivo Cali

Atlético Nacional vs Deportivo Cali Fecha: Martes 14 de octubre de 2025

Martes 14 de octubre de 2025 Hora: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Evento: Liga BetPlay Dimayor II – 2025 (Jornada 15)

Liga BetPlay Dimayor II – 2025 (Jornada 15) Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Atanasio Girardot de Medellín Árbitro: Carlos Ortega Jaimes

Carlos Ortega Jaimes Televisión: Win Sports y Win + Fútbol

Win Sports y Win + Fútbol Streaming: Win Play

Cómo llegan ambos clubes al clásico de verdes

Los duelos entre los equipos verdes del país siempre despiertan gran expectativa. Desde las recordadas finales de 2013-II y 2017-I, donde los antioqueños levantaron el título, cada enfrentamiento entre Atlético Nacional y Deportivo Cali mantiene un tono de rivalidad y orgullo.

El equipo paisa, bajo la conducción de Diego Arias, ha mostrado una mejora sostenida que le permitió ser ratificado en su cargo hasta diciembre. Nacional ocupa la zona alta de la tabla con 24 puntos, tras imponerse a Unión Magdalena (1–2) y Millonarios (2–0), además de igualar 1–1 ante Boyacá Chicó en Tunja.

Por su parte, el conjunto vallecaucano dirigido por Alberto Gamero acumula 20 unidades y necesita seguir sumando para no perder el tren de la clasificación. En su más reciente presentación en la Liga BetPlay, superó 1–0 a Deportivo Pereira, aunque cayó 3–1 ante Águilas Doradas en su última salida.

Una rivalidad de historia y orgullo en el fútbol colombiano

Atlético Nacional y Deportivo Cali representan dos instituciones emblemáticas del fútbol colombiano, con más de un siglo de historia combinada. Nacional, fundado en 1947, es el equipo con más títulos de Liga (18), mientras que el Cali, creado en 1912, cuenta con 10 campeonatos locales, el último en 2021.

A pesar de los contrastes en su presente, los duelos recientes en el Atanasio Girardot han sido parejos:

En 2024-II , igualaron 1–1 con goles de Joan Castro y Andrey Estupiñán .

, igualaron 1–1 con goles de y . En 2023-I , también empataron 1–1 (tantos de Dorlan Pabón y Andrés Arroyo ).

, también empataron 1–1 (tantos de y ). La última victoria verdolaga fue el 19 de septiembre de 2022, cuando Nacional goleó 3–0 con anotaciones de Andrade, Pabón y Román.

Las novedades del Deportivo Cali

El Deportivo Cali está obligado a sumar en Medellín, ya que entre el séptimo y el undécimo lugar de la tabla hay apenas tres puntos de diferencia. El técnico Alberto Gamero recupera dos piezas clave: Felipe Aguilar, que regresa tras una lesión, y Avilés Hurtado, el jugador más determinante del plantel.

Las salidas de Joaquín Varela y Juan José Montoya ajustarían la estructura defensiva y ofensiva del equipo, pero Gamero confía en la capacidad de reacción de su grupo para conseguir un resultado positivo en el Atanasio.

Variantes confirmadas en Atlético Nacional

Con el cupo a cuadrangulares parcialmente asegurado, Atlético Nacional busca mantener su racha positiva ante su público. El técnico interino Diego Arias podrá contar nuevamente con Joan Castro, Juan Bauzá y Facundo Bautista, todos recuperados de lesiones.

Sin embargo, David Ospina y Andrés Román no estarán disponibles, ya que se encuentran concentrados con la Selección Colombia para el amistoso frente a Canadá. Pese a esas ausencias, el elenco verdolaga mantendrá su base titular, con nombres como Edwin Cardona, William Tesillo, Marino Hinestroza y Alfredo Morelos.

Nacional vs Cali: posibles formaciones

Atlético Nacional: Luis Marquínez; Cristian Uribe, Juan José Arias, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Edwin Cardona, Marino Hinestroza; Alfredo Morelos y Andrés Sarmiento.

Director Técnico.: Diego Arias.

Deportivo Cali: Alejandro Rodríguez; Fabián Viáfara, Julián Quiñones, Felipe Aguilar, Andrés Correa; Yeison Gordillo, Yanis Quintero, Michael Aponzá, Avilés Hurtado, Johan Martínez; Andrey Estupiñán.

Director Técnico: Alberto Gamero.