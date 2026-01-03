El mercado de fichajes en Bogotá encendió una de las polémicas más sensibles del Fútbol Profesional Colombiano (FPC). El paso directo de Helibelton Palacios desde Millonarios FC a Independiente Santa Fe no solo agitó las redes sociales, sino que abrió un intenso debate entre las dos hinchadas más numerosas de la capital. Aunque el lateral derecho había quedado libre hace cerca de un mes, pocos esperaban que su siguiente destino fuera, precisamente, el clásico rival.

Con 32 años y un recorrido amplio a nivel nacional e internacional, Palacios tomó una decisión que combinó análisis deportivo, estabilidad económica y proyección competitiva. Desde la interna del jugador, la lectura fue clara: la propuesta cardenal representaba una oportunidad que no aparecía todos los días.

Santa Fe buscaba jerarquía para un año exigente

Independiente Santa Fe llevaba varias semanas trabajando silenciosamente en la búsqueda de un lateral derecho con experiencia y liderazgo. La salida de Elvis Perlaza dejó un vacío importante en una zona clave del campo, justo cuando el club se prepara para afrontar un 2026 con calendario exigente y presencia en Copa Libertadores.

En ese proceso, el nombre de Yerson Candelo estuvo sobre la mesa, pero finalmente la dirigencia se decantó por un perfil distinto. La aparición de Palacios como agente libre terminó de inclinar la balanza. Su conocimiento del medio, recorrido internacional y experiencia en clubes grandes lo convirtieron en una alternativa ideal.

Contacto directo y confianza total del cuerpo técnico

La negociación avanzó con rapidez. Desde el entorno del jugador se confirmó que la oferta de Santa Fe fue la más sólida que llegó tras su salida de Millonarios. Palacios no dudó en iniciar conversaciones directas con el presidente Eduardo Méndez, y posteriormente sostuvo una charla clave con el entrenador Pablo Repetto.

El técnico uruguayo le transmitió un mensaje contundente: confianza plena, respaldo deportivo y la posibilidad real de asumir un rol protagónico dentro del vestuario. Incluso, la idea del cuerpo técnico es que Palacios sea uno de los líderes del equipo en una temporada donde la exigencia será máxima.

Las razones que inclinaron la decisión de Helibelton Palacios

Más allá de la rivalidad capitalina, el lateral evaluó distintos factores antes de tomar su decisión. Finalmente, estos fueron los puntos determinantes para firmar con el club cardenal:

Propuesta económica superior a otras opciones que llegaron a su entorno

a otras opciones que llegaron a su entorno Competencia internacional , con la Copa Libertadores como vitrina principal

, con la como vitrina principal Confianza total del cuerpo técnico en su rol y liderazgo

en su rol y liderazgo Desafío deportivo de consolidarse en Bogotá tras su salida de Millonarios

Con esos argumentos sobre la mesa, Palacios aceptó un contrato inicial por un año, convencido de que Santa Fe le ofrece el contexto ideal para relanzar su rendimiento.

Un cambio de camiseta que no se pensó dos veces

El defensor decidió abstraerse del ruido externo y de las críticas provenientes de la hinchada azul. Para él, el cierre de su etapa en Millonarios ya era un capítulo terminado. Durante 2025 no logró el protagonismo que esperaba, y la oferta de Santa Fe apareció como una oportunidad clara para volver a competir al más alto nivel en la capital.

Desde el club cardenal valoran su llegada como una apuesta segura, tanto por su rendimiento dentro del campo como por su influencia en el grupo.

Trayectoria en clubes de Helibelton Palacios Zapata

A lo largo de su carrera, Helibelton Palacios ha defendido camisetas de peso en Colombia y el exterior:

Deportivo Cali (2011–2016)

La Equidad (2014)

Club Brujas – Bélgica (2017)

Atlético Nacional (2018–2020)

Elche CF – España (2021–2023)

Cruzeiro – Brasil (2023)

Sport Recife – Brasil (2024)

Millonarios FC (2025)

Independiente Santa Fe (2026–actualidad)

Su llegada al ‘León’ no es solo un movimiento de mercado: es una decisión cargada de contexto, ambición y desafío personal. El clásico capitalino suma así un nuevo capítulo, incluso antes de rodar la pelota.