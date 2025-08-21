Lo inevitable sucedió anoche en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El cuerpo técnico encabezado por el joven DT antioqueño David González no soportó la presión tras la derrota 1-2 contra Unión Magdalena, y los máximos accionistas del club, Gustavo Serpa y Enrique Camacho, le comunicaron que su ciclo había terminado. González se despide tras 8 meses de gestión, en los que el pésimo arranque de la Liga BetPlay II 2025 con apenas 1 punto sobre 18 posibles resultó lapidario para su proyecto.

Este jueves, desde muy temprano, los directivos embajadores iniciaron la revisión de Hojas de Vida. Algunas ya habían llegado semanas atrás, pues era público que la continuidad de González estaba en entredicho. Otras llegaron incluso en las primeras horas de la mañana. Tras un análisis minucioso, Millonarios decidió reducir la lista y enfocarse, de momento, en tres entrenadores con perfiles distintos, pero con posibilidades reales de ocupar el banquillo azul.

Hernán Torres, el que más opciones tiene

El nombre de Hernán Torres Oliveros (64 años) genera empatía inmediata entre los hinchas embajadores. Con él, Millonarios logró la anhelada estrella 14 en diciembre de 2012, rompiendo una sequía de 24 años sin títulos de liga. Su paso por el club entre junio de 2012 y diciembre de 2013 también incluyó la disputa de dos finales adicionales: la Superliga 2013 y la Copa Colombia del mismo año.

El experimentado entrenador, con amplia trayectoria y títulos en el Fútbol Profesional Colombiano, tuvo su última experiencia en Deportivo Cali en septiembre de 2024. Desde entonces lleva casi un año sin dirigir. Hace una semana acordó términos para asumir en Real Cartagena en la B, pero pidió unos días de espera antes de firmar para atender asuntos familiares en el exterior.

Por trayectoria, cercanía con la hinchada y costos manejables, Torres es a esta hora el candidato con más chances de regresar al banquillo embajador la próxima semana.

Jorge Almirón, propuesta futbolística que gusta

En Millonarios tienen claro que, pese al fracaso con González, la idea es seguir apostando por el mismo estilo de juego de los últimos años: posesión rápida de balón y fútbol ofensivo. Primero fueron cinco años con Alberto Gamero y luego ocho meses en la misma línea con González.

En ese sentido, el argentino Jorge Almirón aparece como una opción atractiva. Viene de salir de Colo Colo de Chile, donde fue campeón en 2024, y actualmente está libre. Se conoció que estaría dispuesto a viajar de inmediato a Bogotá para tomar las riendas del equipo.

Sin embargo, hay dos aspectos que generan dudas. El primero es económico: sus pretensiones salariales superan, al menos por ahora, lo que Millonarios tiene presupuestado. El segundo es su recuerdo en Colombia: en 2018 dirigió a Atlético Nacional, con buen fútbol pero sin títulos. En apenas seis meses perdió dos finales, una de ellas frente al propio Millonarios, y terminó saliendo presionado por la hinchada verdolaga.

Aunque su nombre seduce por propuesta futbolística, no termina de convencer del todo entre los hinchas albiazules.

Flavio Robatto, dijo sí pero para dentro de 6 meses

El argentino Flavio Robatto (51 años) también está en la carpeta de candidatos. Su perfil gusta tanto a la directiva como a la hinchada: es un entrenador joven, de propuesta ofensiva atractiva y con un pasado en el club, algo que los fanáticos valoran.

Hoy dirige con éxito al Bolívar de La Paz, donde ya consiguió dos títulos y mantiene al equipo en cuartos de final de la Copa Sudamericana. El problema es que, por contrato y compromiso deportivo, solo podría asumir en Millonarios dentro de seis meses.

El técnico tiene un vínculo especial con Bogotá. Entre 2015 y 2016 trabajó como asistente de Rubén Israel en Millonarios, etapa en la que conoció a quien hoy es su esposa, una bogotana con quien tiene una hija nacida en la capital. En 2024, al enfrentar a Millonarios por Copa Libertadores, declaró públicamente que “Millos es el equipo más grande de Colombia” y que era un honor enfrentarlo.

Pese a la distancia temporal, Robatto manifestó a su entorno el deseo de dirigir a Millonarios más temprano que tarde.

Otros nombres de peso descartados

En la búsqueda de candidatos también aparecieron otros entrenadores con trayectoria internacional que fueron ofrecidos a Millonarios, pero sus perfiles fueron descartados de inmediato.

Uno de ellos fue Juan Carlos Osorio, quien ya había dirigido al club en 2007 y en su momento se declaró hincha de la isntitución. No obstante, su fuerte identificación con Atlético Nacional hace que su nombre no sea considerado viable.

El venezolano César Farías fue otro de los ofrecidos, pero fue descartado porque su estilo de juego no se ajusta a lo que busca Millonarios en este momento. Finalmente, el argentino Juan Cruz Real también apareció en la baraja, aunque sin mayor fuerza, y la directiva prefirió avanzar con otras alternativas.

Carlos Giraldo dirigirá contra Junior

Mientras se define quién será el nuevo entrenador, Millonarios confirmó que el asistente técnico Carlos Giraldo será el encargado del equipo en la emergencia. Giraldo, exjugador embajador y con experiencia como DT en la Segunda División, asumirá el reto de dirigir el partido de este sábado 23 de agosto frente a Junior de Barranquilla en El Campín (8:30 p.m.).

La junta directiva albiazul espera cerrar negociaciones en los próximos días y anunciar al sucesor de González, con el objetivo de enderezar el rumbo en la Liga BetPlay II 2025 y devolver la ilusión a una hinchada que exige resultados inmediatos.