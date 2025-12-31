Millonarios FC dio un paso decisivo en la conformación de su plantilla para la temporada 2026. Luego de semanas de sondeos, análisis internos y movimientos silenciosos en el mercado, el club embajador alcanzó un principio de acuerdo total para que Rodrigo Contreras se convierta en su nuevo delantero centro. Así lo confirmó una fuente oficial, luego de que desde el entorno del jugador se revelara que el intercambio de documentación comenzará en las próximas horas.

La operación también cuenta con el aval de Deportes Antofagasta, club dueño de los derechos federativos del atacante argentino, lo que deja el camino prácticamente despejado para que el fichaje se haga oficial. En Millonarios consideran que los números recientes del jugador, su recorrido internacional y su perfil como nueve de área justifican plenamente la apuesta.

Un refuerzo que responde a una necesidad prioritaria

La búsqueda de un centrodelantero se convirtió en una prioridad absoluta para Millonarios tras un 2025 irregular en materia ofensiva. Pese a competir en varios frentes, el equipo careció de un atacante con regularidad goleadora, algo que generó constantes cuestionamientos desde la tribuna y el entorno deportivo.

En ese escenario, Rodrigo Contreras fue ganando terreno hasta convertirse en la opción más sólida. Su nombre pasó de ser una posibilidad a un objetivo concreto, y finalmente a un acuerdo cerrado, respaldado por estadísticas, contexto y disponibilidad contractual.

El paso por Universidad de Chile y el punto de quiebre

Durante la última temporada, Rodrigo Contreras actuó a préstamo en Universidad de Chile, donde disputó 41 partidos oficiales, anotó 10 goles y entregó 2 asistencias. Además, fue parte del equipo que alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana, uno de los grandes hitos del club chileno en 2025.

Pese a ese rendimiento, la dirigencia de la ‘U’ decidió no ejecutar la opción de compra, fijada en cerca de 1,5 millones de dólares, al considerar elevado el costo en relación con el balance general de su campaña. Esa decisión abrió definitivamente la puerta para que Millonarios acelerara y tomara ventaja.

Cupos de extranjeros: un escenario favorable para Millonarios

Otro factor determinante fue la liberación de cupos de extranjeros. Millonarios ya concretó las salidas de Bruno Sávio y Juan Pablo Vargas, lo que le permitió maniobrar con mayor comodidad en el mercado internacional.

A esto se suma la situación aún no definida de Santiago Giordana, lo que amplía el margen para incorporar un atacante foráneo sin comprometer la planificación reglamentaria del plantel. La dirigencia azul entiende que este es el momento ideal para reforzar una zona crítica del equipo.

Quién es Rodrigo Contreras: perfil del nuevo killer embajador

Rodrigo Nicolás Contreras es un delantero argentino de 30 años, nacido en Tucumán y formado en San Lorenzo de Almagro. Se trata de un atacante de área, potente físicamente, con buen juego aéreo y capacidad para fijar centrales, cualidades que encajan con lo que busca el cuerpo técnico de Millonarios.

Su estilo no se basa únicamente en el gol, sino también en el trabajo sin balón, la descarga y la ocupación de espacios, aspectos que el club considera claves para potenciar su funcionamiento ofensivo.

Una carrera extensa y recorrido internacional

A lo largo de su trayectoria, Contreras ha vestido múltiples camisetas en distintos contextos competitivos.

En Argentina jugó en:

San Lorenzo de Almagro

Gimnasia y Esgrima La Plata

Quilmes

Arsenal de Sarandí

Aldosivi

Defensa y Justicia

Platense

En el exterior actuó en:

Sporting Braga B (Portugal)

Deportes Antofagasta (Chile)

Necaxa (México)

Everton de Viña del Mar (Chile)

Universidad de Chile (Chile)

Este recorrido le permitió madurar futbolísticamente y encontrar su mejor versión en el fútbol chileno, donde firmó sus campañas más productivas.

Los números de Rodrigo Contreras: el gran respaldo

El principal argumento que seduce a Millonarios está en los números. Contreras suma más de 260 partidos profesionales y 69 goles oficiales, distribuidos así:

Gimnasia LP: 4 goles

Arsenal de Sarandí: 2 goles

Antofagasta: 25 goles

Necaxa: 3 goles

Aldosivi: 4 goles

Defensa y Justicia: 2 goles

Platense: 2 goles

Everton de Viña del Mar: 17 goles

Universidad de Chile: 10 goles

Su explosión goleadora se consolidó entre 2023 y 2025, periodo en el que mostró regularidad, continuidad y confianza frente al arco.

Por qué Millonarios apuesta por Contreras

En el análisis interno del club, el fichaje se sustenta en varios puntos clave:

Goles recientes y sostenidos , no estadísticas del pasado lejano

, no estadísticas del pasado lejano Experiencia en contextos de presión , incluyendo torneos internacionales

, incluyendo torneos internacionales Perfil claro de nueve de área , algo que Millonarios no tuvo con regularidad

, algo que Millonarios no tuvo con regularidad Continuidad competitiva, sin largos periodos de inactividad

Por eso, en el club consideran que este acuerdo no es una apuesta al azar, sino una decisión calculada.

Con la documentación en marcha y el entendimiento total entre las partes, en Millonarios confían en que Rodrigo Contreras sea uno de los nombres que marque el nuevo proyecto deportivo para 2026. El delantero está cada vez más cerca de vestir de azul… y los números explican por qué.