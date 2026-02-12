Millonarios ahora sí ganó en la Liga BetPlay 2026-1. Después de un inicio marcado por derrotas, cambio de entrenador y críticas desde la tribuna, el equipo albiazul derrotó 1-0 a Águilas Doradas en el estadio El Campín. El gol fue de Radamel Falcao García, quien respondió desde el punto penal en un momento clave del compromiso.

Más allá del resultado, el partido dejó señales del impacto de Fabián Bustos en el equipo. Con apenas unos días de trabajo efectivo, el nuevo entrenador empieza a imprimir su sello. El propio DT habló de lo que ya se nota en el funcionamiento colectivo y de lo que aún debe crecer. Millonarios sumó tres puntos necesarios, pero el análisis va más allá del marcador.

Millonarios en la Liga BetPlay 2026: contexto del primer triunfo

El triunfo ante Águilas Doradas llegó en la sexta jornada del campeonato. Hasta entonces, Millonarios apenas había sumado 2 puntos y acumulaba una racha preocupante que terminó costándole el cargo a Hernán Torres. La tabla de posiciones reflejaba la crisis deportiva, con el equipo en la parte baja y lejos de las expectativas históricas del club.

Con la llegada de Fabián Bustos, el equipo comenzó a mostrar otra energía. El empate sin goles ante Deportivo Cali ya había dejado una sensación distinta, especialmente en el orden defensivo. Ahora, con la victoria en casa, Millonarios suma cuatro puntos de seis posibles bajo el mando del técnico argentino, una señal clara de recuperación en el corto plazo.

Fabián Bustos y el cambio en Millonarios: intensidad y actitud

En rueda de prensa, Bustos fue claro sobre el momento que atraviesa el equipo. Reconoció que apenas han tenido cuatro o cinco sesiones de entrenamiento y que no todas han sido con la intensidad ideal debido al calendario y la necesidad de recuperación física. Sin embargo, destacó algo que considera fundamental: la actitud.

El entrenador resaltó la entrega, el compromiso y la intensidad del grupo. Habló de un equipo agresivo, con ganas de salir adelante, que empieza a competir de una manera distinta. Para Bustos, el primer paso es construir desde la disposición colectiva. A partir de ahí, vendrá la mejora en los aspectos tácticos y futbolísticos.

“Tienen que entender que hemos tenido 4 o 5 sesiones de entrenamiento y no todas de la intensidad que deberíamos tener porque nos hemos venido recuperando jugando (…).

Esa intensidad se vio en la presión tras pérdida, en la concentración defensiva y en la manera en que el equipo protegió la ventaja. Millonarios fue un conjunto más compacto, con menos espacios entre líneas y mayor solidaridad en el esfuerzo.

Qué ya se ve en el Millonarios de Bustos

Uno de los puntos que el DT subrayó fue el funcionamiento defensivo. Desde su llegada, el equipo ha mostrado mayor orden en fase sin balón. Ante Deportivo Cali y Águilas Doradas, Millonarios logró mantener el arco en cero, algo que no había conseguido en las primeras jornadas del torneo.

El equipo se mostró más equilibrado. Los mediocampistas cerraron espacios, los laterales tuvieron mayor disciplina posicional y los centrales redujeron errores en salida. Aunque todavía hay detalles por ajustar, el bloque defensivo empieza a consolidarse como una base sólida para construir el resto del proyecto.

Además, Bustos dejó claro que el grupo entendió la idea. La intención de ser protagonista, de presionar alto en momentos puntuales y de competir cada balón se notó en el campo. Ese es, según sus palabras, el punto de partida.

Lo que falta en Millonarios: más fluidez y más gol

El propio entrenador fue autocrítico respecto al juego ofensivo. Señaló que quiere darle más situaciones de gol a los delanteros, manejar mejor la pelota y ser más inteligentes cuando el equipo esté en ventaja. La circulación aún no es la ideal y en varios tramos del partido se evidenció falta de profundidad.

“Quiero que le demos más situaciones de gol a los delanteros, que manejemos mejor la pelota, que cuando vayamos ganando seamos inteligentes para aprovechar espacios. Es cuestión de trabajo. No hemos tenido tiempo, pero estoy muy conforme con la actitud, entrega y compromiso de un equipo intenso, agresivo y con ganas de salir adelante. Ahora que empiecen los triunfos ellos se van a sentir más cómodos, van a tener más claridad, el fútbol va a empezar a fluir y también la capacidad de ellos».

El gol de Falcao fue determinante, pero el reto es que Millonarios no dependa únicamente de acciones aisladas o del balón detenido. La meta es consolidar un equipo que genere volumen ofensivo, que someta a los rivales y que convierta esa superioridad en resultados sostenidos.

El impacto del triunfo en el proyecto 2026

El 1-0 ante Águilas Doradas no solo suma tres puntos. También cambia el ambiente interno y externo. La confianza del plantel aumenta, la tribuna respira con más tranquilidad y el discurso del entrenador gana respaldo.

Bustos insistió en que es cuestión de trabajo y tiempo. Reconoció que el proceso apenas comienza y que aún hay mucho por construir. La idea es evolucionar partido a partido, fortalecer la identidad competitiva y convertir la intensidad en un sello permanente.

Millonarios dio un paso importante en 2026. Ganó, cortó la racha negativa y empezó a mostrar señales del nuevo rumbo que propone su entrenador. Ahora el desafío es sostener esa línea, mejorar en lo que falta y transformar las buenas intenciones en un equipo cada vez más completo y protagonista en la Liga BetPlay.