Millonarios y Deportivo Pereira se ponen al día esta noche en la grama del Estadio Nemesio Camacho El Campín, donde disputarán el partido aplazado correspondiente a la jornada 7 de la Liga BetPlay Dimayor I – 2026. Se anticipa una jornada fría, con lluvia persistente y un terreno pesado que podría condicionar el trámite del juego, obligando a apostar más por el carácter y la pelota quieta que por el juego elaborado. En la tribuna, eso sí, no faltará el aliento incondicional de la numerosa hinchada albiazul, que espera ver reacción inmediata tras el último tropiezo.

Millonarios vs Pereira: Canales TV y plataformas Online para VER HOY EN VIVO

Partido: Millonarios vs Deportivo Pereira

Millonarios vs Deportivo Pereira Fecha: Jueves 26 de febrero de 2026

Jueves 26 de febrero de 2026 Hora: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Estadio: Nemesio Camacho El Campín de Bogotá

Nemesio Camacho El Campín de Bogotá Árbitro: Carlos Betancur

Carlos Betancur Evento: Liga BetPlay Dimayor I – 2026 (Aplazado Jornada 7)

Liga BetPlay Dimayor I – 2026 (Aplazado Jornada 7) Televisión: Win Sports Básico y Win + Fútbol

Win Sports Básico y Win + Fútbol Streaming: Win Play

Millonarios, obligado a reaccionar

Tras la derrota frente a Internacional de Bogotá, el equipo dirigido por Fabián Bustos necesita sumar de a tres para no rezagarse en la tabla y mantener viva la ilusión de pelear por la estrella de mitad de año. El margen de error comienza a reducirse y en casa no puede dejar escapar más puntos si quiere consolidarse entre los aspirantes.

El duelo ante el llamado “grande matecaña” aparece como una oportunidad ideal para recomponer el camino, especialmente en la antesala del crucial enfrentamiento internacional frente a Atlético Nacional por la Copa Sudamericana.

Buenas noticias en la convocatoria azul

El cuadro embajador recibió un impulso anímico importante con el regreso de Carlos Darwin Quintero y Rodrigo Contreras, dos piezas que habían estado ausentes por molestias físicas.

Contreras, quien se consolidó como goleador del equipo, vuelve en un momento clave, mientras que Quintero reaparece tras perderse tres compromisos luego del duelo ante Deportivo Cali. Su experiencia y desequilibrio pueden resultar determinantes en un partido que podría definirse en detalles, más aún considerando el estado del terreno.

Sin duda, estas recuperaciones generan optimismo en la afición, pensando no solo en el choque ante Pereira, sino en el exigente calendario que se avecina.

Pereira recupera poder ofensivo

Por el lado del Deportivo Pereira, dirigido por Arturo Reyes, la gran novedad es el regreso del delantero Anderson Plata, quien superó su lesión y está listo para iniciar su segundo ciclo en el club. El atacante manifestó estar “al 100 %” y motivado por volver a la institución donde se dio a conocer futbolísticamente.

El conjunto matecaña sabe que necesita puntos con urgencia y buscará dar el golpe en Bogotá, donde no gana desde el 19 de octubre de 2022, cuando se impuso 0-1 con anotación de Leonardo Castro, hoy delantero azul.

Posibles alineaciones

Millonarios FC

Diego Novoa; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jhon Arias; Rodrigo Ureña, Mateo García, David Silva, Sebastián Valencia; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras.

Entrenador: Fabián Bustos

Deportivo Pereira

Yimy Gómez; Jordy Monroy, Sebastián Urrea, Danilo Ortiz, Eber Moreno; Fabio Delgado, Jorge Bermúdez, Ederson Moreno, Yuber Quiñones, Gustavo Torres y Marco Pérez.

Entrenador: Arturo Reyes

Noche fría en Bogotá, césped pesado y puntos vitales en juego. Millonarios necesita responder ante su gente; Pereira, romper la historia reciente. Todo servido para un duelo intenso en El Campín.