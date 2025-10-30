El Deportivo Pereira atraviesa una de las crisis más graves de su historia reciente. El equipo risaraldense no solo quedó eliminado de la Liga BetPlay II-2025, sino que también enfrenta un profundo caos financiero que ha desatado una ola de conflictos internos, renuncias y protestas por parte de jugadores e hinchas.

Crisis total en el Deportivo Pereira

La situación deportiva del Matecaña se deterioró al punto de que los jugadores profesionales se negaron a disputar los compromisos ante Águilas Doradas y Deportivo Pasto, en protesta por los salarios atrasados que el club les adeuda. Ante la ausencia del plantel principal, el equipo tuvo que alinear a su plantilla Sub-20, que terminó goleada en ambos encuentros, reflejando la magnitud de la crisis.

El descontento también alcanzó a la directiva. El presidente Álvaro López Bedoya ha sido señalado por la hinchada como el principal responsable del colapso financiero del club, lo que propició que recibiera amenazas de muerte. A esto se suman múltiples demandas por incumplimiento de contrato y la renuncia del director técnico Rafael Dudamel, quien ya se despidió de sus jugadores y abandonará la ciudad en las próximas horas.

Millonarios podría aprovechar la situación

Mientras el Pereira se desmorona en medio del caos, Millonarios FC analiza con atención el mercado. En medio de esta tormenta, un empresario antioqueño ofreció a la dirigencia del club capitalino dos futbolistas de experiencia que quedarían en condición de jugadores libres y podrían reforzar la plantilla en 2026.

El primer nombre en cuestión es el del mediocampista Juan David Ríos, de 34 años, un volante de marca con amplia trayectoria en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC), especialmente recordado por su paso exitoso por el Deportes Tolima, donde conquistó dos títulos bajo la dirección de Hernán Torres, actual entrenador de los Embajadores.

Ríos, el hombre de confianza de Hernán Torres

El periodista Julián Capera informó a través de su cuenta de X (antes Twitter) que la hoja de vida de Ríos fue puesta sobre la mesa de los directivos de Millonarios con el visto bueno de Torres, quien lo conoce bien y valora su liderazgo dentro del camerino. Aunque la campaña de los bogotanos ha sido irregular y están al borde de la eliminación, todo apunta a que el DT tolimense continuará en el cargo para la temporada 2026, lo que aumenta las probabilidades de que el mediocampista se convierta en nuevo refuerzo azul.

Un defensor en la mira de Millonarios

El segundo futbolista ofrecido es el zaguero central Juan Sebastián Quintero, uno de los referentes defensivos del Deportivo Pereira en los últimos semestres. En declaraciones a Antena 2 Pereira, el defensor confirmó que no ha presentado su renuncia formal, pero reconoció que ve difícil continuar en el club debido a la crisis actual.

Durante el mismo programa radial se reveló que Quintero estaría en el radar de los dos equipos bogotanos, Independiente Santa Fe y Millonarios, aunque su nombre ya fue acercado oficialmente al cuadro azul. Si Torres aprueba la operación, el club se comunicaría con el jugador para conocer sus pretensiones económicas y definir si se convierte en uno de los primeros fichajes para el próximo año.

El proyecto 2026 ya se mueve en Millonarios

Más allá de la eliminación inminente, Millonarios FC ya trabaja en la planificación deportiva de la temporada 2026. El objetivo del cuerpo técnico es reconstruir un equipo con más experiencia y carácter, especialmente tras un 2025 marcado por lesiones, bajo rendimiento y un camerino sin líderes consolidados.

En ese sentido, jugadores como Juan David Ríos y Juan Sebastián Quintero encajan en el perfil que busca Torres: futbolistas de jerarquía, con conocimiento del medio colombiano y personalidad para asumir la presión de vestir la camiseta de uno de los clubes más exigentes del país.

El futuro dirá si Millonarios logra concretar estas opciones, pero por ahora, el panorama azul empieza a moverse con nombres que prometen traer equilibrio, orden y liderazgo al equipo capitalino en un nuevo intento por volver al protagonismo en la Liga BetPlay y los torneos internacionales.