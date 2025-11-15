La novela del mercado en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC) sumó otro un giro inesperado. Aunque en las últimas semanas todo apuntaba a que Harold Santiago Mosquera tenía su futuro prácticamente definido con el América de Cali, una nueva versión periodística volvió a abrir el camino para Millonarios FC, club que —según información de altísima confiabilidad— mantiene un acuerdo vigente con el extremo vallecaucano y no pierde la esperanza de recuperarlo para 2026.

La revelación llegó a través del periodista Javier Hernández Bonnet, quien en Blog Deportivo (Blu Radio) aseguró que Mosquera tiene un acuerdo con Millonarios “desde hace un par de semanas” y que, pese a las ofertas superiores en lo económico, el jugador está considerando seriamente honrar su palabra y vestir nuevamente la camiseta azul el próximo año.

La versión que reabrió la puerta para Millonarios

Bonnet afirmó categóricamente que su información proviene de “una fuente de absoluta confianza y de la interna del club”. La contundencia de sus declaraciones sorprendió al ambiente del fútbol, teniendo en cuenta que buena parte de la prensa daba por sentado que Mosquera ya estaba prácticamente listo para unirse al América de Cali.

El periodista recordó además que la misma fuente fue la que semanas atrás le confirmó con anticipación el fichaje de Carlos Darwin Quintero por Millonarios, cuando todo el país aseguraba que el atacante jugaría en Junior o en Santa Fe. Al final, Bonnet tenía razón: Darwin firmó con el Embajador este viernes.

Ese antecedente, según el comunicador, lo lleva a sostener con firmeza que Harold Santiago Mosquera será jugador de Millonarios para 2026, salvo un cambio inesperado en las próximas semanas.

Cuenta JHB en su programa blog deportivo de @bluradio que HSM tendría un acuerdo listo con #Millonarios incluso antes del supuesto arreglo con América. Ⓜ️🤝🏽 De ser cierto, sería un PEDAZO DE REFUERZO. Amanecerá y veremos, pero de ser real, este es el camino @millosfcoficial. pic.twitter.com/s0acp8Axyc — ElRoloSoyYo (@1davidalva8) November 14, 2025

El factor emocional que pesa en la decisión

Aunque América de Cali, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla presentaron ofertas más altas y más estables para el extremo, Mosquera estaría inclinándose hacia un regreso al club donde creció como futbolista y como persona.

El vallecaucano llegó muy joven desde Buenaventura para hacer su proceso formativo en las divisiones menores de Millonarios y debutó como profesional en 2016. Entre 2016 y 2018 ganó dos títulos, vivió sus mejores momentos y consolidó un vínculo afectivo profundo con la institución y su afición.

Ese componente emocional, sumado al deseo personal del jugador de volver a vestir la camiseta de sus amores, podría marcar la diferencia en su decisión final.

El obstáculo jurídico: el preacuerdo con América de Cali

El otro punto clave pasa por un aspecto legal. Según se conoció esta semana, Mosquera habría firmado un preacuerdo con América de Cali. Sin embargo, dicho documento no lo obliga a cumplir con el traspaso, pues no tiene la fuerza vinculante de un contrato laboral.

Para que su llegada al América sea irreversible tendría que existir un contrato firmado ante la ley, algo que —por ahora— no ha ocurrido.

Esto abre una ventana para Millonarios, que sigue en la puja y mantiene abierta la posibilidad de cerrar la operación una vez termine la competencia oficial.

Entre el cariño de Santa Fe y el amor por Millonarios

La situación de Mosquera se volvió emocionalmente compleja. Aunque su corazón es azul, el cariño de la hinchada de Independiente Santa Fe también ha sido determinante en la recta final del semestre.

Sus actuaciones recientes, claves para el repunte cardenal en liga, generaron una conexión fuerte con el aficionado rojo, que incluso ha intentado persuadirlo para quedarse en 2026. Sin embargo, desde lo directivo, el presidente Eduardo Méndez ya confirmó que la salida del jugador es “prácticamente un hecho”.

El mensaje de Mosquera y lo que falta para el desenlace

La única voz oficial, hasta el momento, ha sido la del propio futbolista. A comienzos de esta semana publicó un comunicado advirtiendo que no hablará de su futuro hasta que finalice la temporada, que su cabeza está puesta en los compromisos con Santa Fe y que cualquier decisión será informada oportunamente por él mismo de manera oficial.

En conclusión, para que Millonarios logre cerrar el fichaje de Harold Santiago Mosquera deben resolverse dos factores:

Que el jugador decida honrar su “acuerdo de palabra” con el Embajador.

Que no se firme un contrato laboral con América de Cali antes de que finalice la temporada.

La carrera por quedarse con el extremo más codiciado del país está abierta. Su decisión final será, sin duda, uno de los movimientos más determinantes del mercado 2026.