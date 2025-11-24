Millonarios confirmó este lunes 24 de noviembre la desvinculación anticipada de Néyser Villarreal, una resolución que sacude el mercado del Fútbol Profesional Colombiano y que pone punto final a una relación marcada por expectativas, fricciones y un cierre abrupto del vínculo contractual.

Comunicado oficial y cierre del ciclo en Bogotá

El cuadro Embajador anunció que el delantero quedó desligado “de manera anticipada”, una decisión que coincide con la inminente llegada del jugador a Cruzeiro de Brasil. Aunque el expediente disciplinario abierto tras su ausencia a entrenamientos no derivó en sanciones, sí aceleró el proceso de salida, teniendo en cuenta que el contrato finalizaba el 30 de noviembre.

▶️ Millonarios FC informa que desvinculó, de manera anticipada, al jugador Néiser Villarreal. — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 24, 2025

El acuerdo con Cruzeiro y un adiós sin ingresos para Millonarios

Villarreal, pieza clave con la Selección Colombia Sub-20, optó por no renovar con Millonarios y aceptar una oferta internacional. El club bogotano no recibe dinero por su salida y, en lo deportivo, el balance no fue el esperado: en 26 partidos desde 2023 registró tres asistencias y ningún gol. Su explosión llegó vistiendo la camiseta Tricolor, donde sumó 15 goles y 7 asistencias en 22 encuentros, una diferencia notable frente a su rendimiento en el torneo local.

Un fichaje complejo que Cruzeiro logró cerrar a tiempo

Cruzeiro aseguró al delantero meses antes de su irrupción en el Mundial Sub-20, una jugada arriesgada considerando su irregular paso por Millonarios y la polémica que arrastraba, incluida su famosa aparición en redes sociales con la camiseta del América de Cali.

El proceso no fue sencillo. Según Joaquim Pinto, jefe del departamento de ojeo del club brasileño, la negociación estuvo al borde de romperse debido a las cifras solicitadas:

“Su fichaje no fue nada fácil. Fue un proceso que implicó muchas conversaciones. En cierto momento dejamos de hablar porque lo que pedían estaba fuera del alcance del Cruzeiro. Y en la etapa final logramos ficharlo”.

“Podríamos vender a Néyser sin jugar un solo minuto”

El Mundial cambió todo. Villarreal multiplicó su valor de mercado y hoy, según Pinto, Cruzeiro ya podría venderlo sin que haya debutado:

“Ahora mismo, incluso sin jugar en Cruzeiro, ya podríamos vender a Néiser y ganar dinero”.

El club aprovechó que el jugador quedaba libre a finales de 2025 y negoció directamente con él, obteniendo una ficha que hoy se interpreta como un activo deportivo y financiero de alto potencial. La idea es sumarlo a trabajos en los próximos días para preparar la temporada 2026, donde será pieza clave en el torneo estadual, el Brasileirao y la Copa Libertadores.