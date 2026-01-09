Con el arribo del internacional Radamel Falcao García este jueves a la concentración del equipo en territorio argentino, Millonarios FC dio por cerrado oficialmente su mercado de fichajes y completó el cupo máximo de 25 jugadores profesionales permitido por la Dimayor para la Liga BetPlay I – 2026.

El mercado del conjunto Embajador fue de menos a más. Desde la dirigencia deportiva consideran que el balance es positivo, no solo por las incorporaciones realizadas, sino por el orden interno que se logró al dar salida a varios futbolistas que no iban a ser inscritos o no estaban en los planes deportivos del cuerpo técnico.

Con la nómina ya definida, Millonarios adelanta actualmente su pretemporada en Buenos Aires, donde disputará partidos amistosos tanto en Argentina como en Uruguay, afinando detalles para un semestre que se prevé exigente en lo competitivo.

Así quedó conformada la nómina oficial de Millonarios para 2026-I

Arqueros

Guillermo De Amores

Diego Novoa

Defensas

Carlos Sarabia

Samuel Martín

Sergio Mosquera

Jorge Arias

Danovis Banguero

Sebastián Valencia

Andrés Llinás

Alex Paz

Sander Navarro

Volantes

Mateo García

Stiven Vega

Sebastián Del Castillo

Álex Castro

Carlos Darwin Quintero

David Mackalister Silva

Rodrigo Ureña

Delanteros

Beckham Castro

Edwin Mosquera

Julián Angulo

Jorge Cabezas Hurtado

Rodrigo Contreras

Leonardo Castro

Radamel Falcao García

Rodrigo Contreras, el último refuerzo en sumarse

Además de Falcao, otro de los últimos en integrarse al grupo fue el centrodelantero argentino Rodrigo Contreras, quien ya presentó exámenes médicos y firmó su contrato con el club en territorio argentino.

Contreras, de 30 años, es oriundo de Tucumán (Argentina). Sus derechos deportivos pertenecen a Deportes Antofagasta, y durante el 2025 actuó a préstamo en Universidad de Chile. El atacante llega a Millonarios en condición de cesión con opción de compra hasta el 31 de diciembre de 2026.

Las siete incorporaciones oficiales del Embajador

Con la llegada de Contreras y Falcao, Millonarios confirmó que fueron siete las incorporaciones oficiales en este mercado:

Sebastián Valencia (lateral izquierdo)

(lateral izquierdo) Mateo García (volante de marca)

(volante de marca) Rodrigo Ureña (volante mixto)

(volante mixto) Carlos Darwin Quintero (volante creativo)

(volante creativo) Julián Angulo (extremo por ambos perfiles)

(extremo por ambos perfiles) Rodrigo Contreras (centrodelantero)

(centrodelantero) Radamel Falcao García (centrodelantero)

Cuatro ‘9’ de área y una posible variante táctica

Uno de los datos más llamativos de la nómina final es que Millonarios contará con cuatro centrodelanteros netos de área, una rareza en el fútbol sudamericano actual y una posición que varios clubes del FPC aún no han logrado reforzar con éxito.

Para ese puesto, el Embajador dispone de:

Leonardo Castro

Rodrigo Contreras

Radamel Falcao García

Jorge Cabezas Hurtado

Ante este escenario, el entrenador Hernán Torres Oliveros evalúa seriamente la posibilidad de modificar el esquema táctico para la temporada 2026 y, en determinados partidos, utilizar dos delanteros de área desde el arranque.

Cupos, salidas y decisiones obligadas

La reducción de cupos a 25 jugadores profesionales, impuesta por la Dimayor, obligó a la dirigencia deportiva encabezada por Ariel Michaloutsos a tomar decisiones complejas. Algunos futbolistas de buen cartel recibieron vía libre para buscar nuevos horizontes.

Entre ellos:

Nicolás Giraldo

Santiago Giordana

Además, se confirmó que el volante mixto Juan Carlos Pereira no será inscrito este semestre, ya que continúa en proceso de recuperación tras una grave rotura de ligamentos y solo podría volver a ser tenido en cuenta a partir del mes de junio.

Despedida y agradecimiento a un canterano

En la confección final de la nómina, el club también aprovechó para agradecer públicamente al volante Nicolás Arévalo, canterano que fue transferido al Metalist de la Liga Premier de Ucrania, dejando un ingreso económico importante para la institución.

Desde el club resaltaron su profesionalismo, entrega y compromiso durante su paso por el equipo.

Optimismo en la dirigencia y pruebas de alto nivel

Con el plantel definido, tanto el máximo accionista Gustavo Serpa como el presidente Enrique Camacho se declararon satisfechos y optimistas de cara a una temporada exigente en el calendario.

En los próximos días, Millonarios pondrá a prueba su nómina de gala en partidos de pretemporada de alto calibre frente a dos gigantes del continente: River Plate y Boca Juniors, una antesala exigente para el inicio oficial de la Liga BetPlay I – 2026.