El futbolista de 36 años es en este momento una de las grandes alternativas en el mercado del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) durante la semana especial del 25 al 29 de agosto. En este período, la Dimayor autoriza a los equipos de la Liga BetPlay sumar una incorporación más, siempre y cuando el jugador no tenga contrato vigente en otro club, es decir, que esté completamente libre.

Giro con la llegada de Torres: quiere más refuerzos

El arribo de Hernán Torres al banquillo de Millonarios hace una semana cambió la ruta que había tomado el club en el mercado. Mientras el anterior DT, David González Giraldo, prefería darle espacio a los juveniles de la cantera antes que pensar en un fichaje, Torres pidió expresamente a las directivas usar el cupo disponible para un jugador libre.

Para el entrenador de 61 años, el nombre de Andrés ‘Rifle’ Andrade no pasa inadvertido. Lo está considerando en serio como posible refuerzo, respaldado en la amplia experiencia y calidad técnica del mediocampista.

La trayectoria del ‘Rifle’ gusta mucho a Hernán Torres

El ‘Rifle’ Andrade dejó huella en el FPC en clubes como América de Cali, Deportes Tolima, Atlético Nacional y Deportivo Cali, mostrando siempre talento, pegada y una técnica depurada. A pesar de su veteranía, Torres considera que conserva cualidades que hoy necesita su equipo.

Hace dos meses terminó contrato con Atlético Bucaramanga y desde entonces se ha preparado en Cali con un entrenador personal. Según trascendió, el informe físico solicitado por Torres fue positivo: se conoció que en las últimas cuatro semanas ‘Rifle’ se entrenó con intensidad y hoy estaría en condiciones de competir sin necesidad de un período largo de adaptación.

En el plano internacional Andrade también sumó pasos en su extensa carrera por la Liga MX (América, León y Atlas) y Alianza Lima de Perú. Pese a ello, en la actualidad estaría priorizando lo deportivo por encima de lo económico, con la intención de volver a brillar en la Liga BetPlay y responder a quienes lo dan por “viejo y acabado”.

Millos: debate interno en la directiva por tema Andrade

El interés por Andrade no es unánime. Mientras el DT lo respalda, dentro de la dirigencia hay opiniones divididas. El presidente Enrique Camacho y el gerente deportivo Ricardo ‘Gato’ Pérez consideran que no es el nombre ideal para reforzar al equipo.

En contraste, Torres Oliveros insiste en que la posición de volante creativo es clave y que, dado lo limitado del mercado, el caleño es una opción que no debería desaprovecharse.

Una posición golpeada por salidas y lesiones

El análisis del DT se apoya en el presente del club. En esta ventana, Millonarios perdió a dos de sus creativos: Daniel Cataño (hoy en Bolívar de La Paz) y Daniel Ruiz (transferido al CSKA Moscú). Además, el fichaje de Yeison Guzmán se frustró de manera sorpresiva, lo que dejó un vacío en esa zona.

Las alternativas actuales tampoco convencen. El recién llegado brasileño Bruno Sávio está lesionado, el veterano David Silva continúa en recuperación y el joven Juan José Ramírez todavía no tiene la experiencia suficiente para asumir la conducción del equipo. En ese contexto, Torres cree que el ‘Rifle’ aportaría jerarquía y experiencia de inmediato.

Millonarios y el mercado de fichajes: el reloj en contra

El tiempo apremia. Tanto el DT como los directivos esperan definir en las próximas 24 horas si avanzan, o no, con la incorporación del creativo caleño. El mercado de agentes libres cierra pronto y el entrenador quiere saber con certeza cuál será su plantilla definitiva para los últimos cuatro meses del año.

En una entrevista radial reciente, Torres advirtió que cualquier fichaje debe contar con su visto bueno, una declaración que dejó entrever cierta tensión con los dueños del club, quienes ven otras posiciones como más prioritarias para reforzar en este momento.

La decisión final debe ser antes del viernes

El caso de Andrés Andrade se ha convertido en una prueba para medir el nuevo rumbo de Millonarios bajo la conducción de Torres. De un lado, está la visión del entrenador que apuesta por la experiencia y la necesidad de reforzar un sector debilitado; del otro, la cautela de una dirigencia que duda si el veterano es la respuesta adecuada.

El debate está abierto, pero el plazo es corto. El mercado de jugadores libres no ofrece muchas alternativas y el ‘Rifle’, con sus ganas de revancha y su preparación física en regla, podría terminar convirtiéndose en la apuesta de último minuto para un Millonarios que no quiere perder más terreno en la Liga.