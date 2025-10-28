En el entorno de Millonarios FC, el ambiente está lejos de ser tranquilo. El semestre ha sido complicado, marcado por los malos resultados, la salida del entrenador David González, el arribo de Hernán Torres, y ahora, un nuevo episodio que involucra a uno de los futbolistas más experimentados del plantel: Iván Mauricio Arboleda.

Un semestre convulsionado en Millonarios

El cuadro Embajador no ha logrado encontrar regularidad en el torneo. La falta de efectividad ofensiva, la irregularidad en defensa y el bajo nivel de sus refuerzos han dejado al equipo bogotano al borde de quedar eliminado de los Cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025. Ninguno de los nuevos fichajes ha logrado consolidarse como titular, y la afición ha mostrado su inconformidad con el rendimiento general del plantel.

En medio de esta crisis deportiva, también han circulado en redes sociales varios videos en los que se observan a futbolistas del club en establecimientos nocturnos. Aunque no se ha confirmado la fecha de las grabaciones ni si ocurrieron en sus días libres, la situación ha generado polémica y molestia entre los hinchas, quienes reclaman mayor compromiso por parte de los jugadores.

Iván Arboleda, el gran señalado

En las últimas semanas, el arquero Iván Mauricio Arboleda dejó de aparecer en las convocatorias del equipo, lo que despertó sospechas entre la prensa y los seguidores. Finalmente, se confirmó que el portero fue separado del grupo principal debido a actos de indisciplina que fueron comprobados por el cuerpo técnico y directivos del club.

La decisión llevó a que el uruguayo Guillermo De Amores, quien aún no estaba al cien por ciento tras una lesión, fuera reintegrado apresuradamente para ocupar un puesto en el banco de suplentes. El titular, hasta ahora, sigue siendo Diego Novoa, mientras que Arboleda quedó por fuera de toda consideración del cuerpo técnico.

Confirmación periodística del caso

El periodista Juan Felipe Cadavid reveló detalles del caso en su programa La FM Más Fútbol. Sobre la situación del portero, aseguró:

“Hablé con una muy buena fuente y me dijo que Arboleda hace parte de los entrenamientos de Millonarios dándole vueltas a la cancha con un preparador físico, pero por fuera de los trabajos tácticos del primer equipo, esto porque él prefirió la fiesta, la noche y no cuidarse; él iba a ser tenido en cuenta para los partidos contra Bucaramanga y Santa Fe, pero se comprobó que incurrió en indisciplina”.

De acuerdo con la versión de Cadavid, la falta de disciplina de Arboleda truncó los planes de Hernán Torres, quien incluso tenía previsto otorgarle la titularidad en el duelo ante Bucaramanga y, dependiendo de su rendimiento, mantenerlo como inicialista en el clásico capitalino frente a Santa Fe.

Iván Arboleda: de la confianza a la decepción

La llegada de Hernán Torres al banquillo de Millonarios había devuelto las esperanzas al arquero tumaqueño, quien en el primer semestre salió del club tras diferencias con el anterior entrenador, David González. En su momento, González detectó problemas de actitud en el jugador cuando no era titular, lo que llevó a su salida.

Torres, exarquero durante su etapa como futbolista, consideraba que Arboleda podía ser una pieza clave por su experiencia y su pasado reciente en el fútbol internacional. Sin embargo, tras confirmarse el nuevo episodio de indisciplina, el estratega no tuvo más opción que marginarlo completamente del proyecto deportivo.

Futuro incierto para Iván Mauricio Arboleda

Con esta sanción, el panorama de Iván Arboleda en el conjunto azul luce oscuro. Es muy probable que no vuelva a vestir la camiseta del club en lo que resta del año, e incluso su continuidad en 2026 parece descartada. El arquero había sido una apuesta personal de Torres, pero los hechos recientes deterioraron la confianza tanto del entrenador como de la dirigencia.

En los últimos años, el guardameta ha pasado por etapas de inestabilidad. Desde su salida de Banfield en Argentina, su rendimiento ha sido irregular y su nombre ha estado vinculado en varias ocasiones a problemas de comportamiento dentro de los equipos donde ha jugado.

Un llamado de atención en el camerino azul

La situación de Arboleda se suma a un contexto tenso dentro del vestuario de Millonarios FC, donde el actual cuerpo técnico busca imponer orden y disciplina para cerrar el semestre con dignidad. En un momento tan delicado de la temporada, el club necesita concentración absoluta de sus futbolistas, y este tipo de comportamientos han sido calificados internamente como inadmisibles.

Desde el entorno azul no se han hecho comunicados oficiales sobre la sanción, pero todo indica que el jugador permanecerá apartado hasta nuevo aviso, entrenando de forma diferenciada y sin opciones de reaparecer con el primer equipo.

Mientras tanto, el foco de Hernán Torres está en recuperar la confianza del grupo, mejorar el rendimiento colectivo y rescatar la temporada en las fechas finales de la Liga BetPlay II-2025, donde el margen de error es mínimo.