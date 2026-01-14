Millonarios continúa fortaleciendo su frente de ataque con nombres de peso y perfiles complementarios. A la presencia de Radamel Falcao García y Leonardo Castro, el club suma ahora a Rodrigo Contreras, delantero argentino que llega con un respaldo claro: goles recientes, experiencia internacional y una carrera construida en contextos de alta exigencia. Su incorporación amplía el abanico ofensivo y eleva la competencia interna en una zona decisiva.

Contreras no aterriza como una apuesta al futuro, sino como un atacante probado, de 30 años, que viene de rendir en el fútbol chileno y que ha sabido reinventarse a lo largo de su trayectoria. En un Millonarios que busca soluciones variadas en el área (desde la jerarquía y el liderazgo hasta la presión y el desgaste), su perfil aparece como un complemento ideal.

Quién es Rodrigo Contreras: origen y perfil del delantero

Rodrigo Nicolás Contreras es un delantero tucumano de 30 años, formado en San Lorenzo de Almagro, club en el que inició su carrera profesional. Se trata de un nueve de área, potente físicamente, con buen juego aéreo y capacidad para fijar centrales. Su lectura para atacar el primer palo y su olfato para encontrar espacios en el área explican buena parte de sus registros goleadores.

A lo largo de su carrera, Contreras ha demostrado adaptarse a distintos estilos de juego y ligas, una virtud clave para integrarse rápidamente a un equipo con identidad marcada como Millonarios FC.

Una carrera amplia: clubes y experiencias internacionales

El recorrido profesional de Contreras es extenso y diverso. En Argentina, además de San Lorenzo, vistió las camisetas de Gimnasia y Esgrima La Plata, Quilmes, Arsenal de Sarandí, Aldosivi, Defensa y Justicia y Platense, sumando experiencia en contextos competitivos y distintos modelos de juego.

En el exterior, su carrera lo llevó a Sporting Braga B (Portugal), Necaxa (México) y, especialmente, al fútbol chileno, donde encontró la regularidad y el volumen goleador que marcaron el punto más alto de su trayectoria reciente. También pasó por Universidad de Chile, uno de los clubes más exigentes del continente.

Los números de Rodrigo Contreras: más de 260 partidos y 69 goles

El respaldo de Contreras está en los números. En su carrera profesional acumula más de 260 partidos oficiales y 69 goles, distribuidos así:

Gimnasia LP: 4 goles

4 goles Arsenal de Sarandí: 2 goles

2 goles Antofagasta: 25 goles

25 goles Necaxa: 3 goles

3 goles Aldosivi: 4 goles

4 goles Defensa y Justicia: 2 goles

2 goles Platense: 2 goles

2 goles Everton de Viña del Mar: 17 goles

17 goles Universidad de Chile: 10 goles

La lectura clave está en la recencia: la mayoría de sus goles llegaron entre 2023 y 2025, un periodo que confirma vigencia, confianza y continuidad.

Explosión goleadora en Chile: el punto de quiebre

El gran salto de Contreras se dio en 2023 con Deportes Antofagasta, cuando fue el máximo goleador de la Liga de Ascenso de Chile con 19 tantos. Aquella temporada marcó un antes y un después: no solo por la cifra, sino por la regularidad y la capacidad para responder bajo presión.

En 2024, ya en Everton de Viña del Mar, trasladó ese rendimiento a la Primera División, anotando 16 goles y finalizando como segundo máximo goleador del campeonato. Confirmó que su eficacia no dependía de la categoría, sino de su lectura del juego y su ubicación en el área.

En 2025, con Universidad de Chile, mantuvo su aporte: 10 goles en 41 partidos, 9 en liga y 1 en Copa de Chile, dentro de un equipo con exigencia permanente.

Un ataque con jerarquía y alternativas para Millonarios en 2026

Con Falcao, Leo Castro y ahora Rodrigo Contreras, Millonarios arma un tridente de perfiles distintos:

Falcao: jerarquía, lectura de partidos y definición en momentos clave.

jerarquía, lectura de partidos y definición en momentos clave. Leo Castro: movilidad, presión alta, conexión con el juego exterior y presición en el arco rival.

movilidad, presión alta, conexión con el juego exterior y presición en el arco rival. Rodrigo Contreras: potencia, presencia en el área y gol sostenido.

Esta combinación permite variar esquemas, administrar cargas y responder a diferentes escenarios de partido, desde bloques bajos hasta encuentros de ida y vuelta.

Por qué su llegada eleva la competencia interna en el ataque de Millonarios

La competencia en el ataque suele ser determinante en temporadas largas. Contreras llega para elevar el piso del plantel y sostener rendimiento cuando el calendario aprieta. Su experiencia en ligas exigentes y su eficacia reciente lo posicionan como una alternativa real para el once inicial, sin que eso implique perder identidad colectiva.

Un goleador vigente para un proyecto ambicioso

Rodrigo Contreras se suma a Millonarios con argumentos claros: goles recientes, experiencia internacional y un perfil que encaja con lo que el equipo necesita en el área. En un plantel que ya cuenta con nombres de peso, su presencia no suma ruido, suma soluciones. Con él, el ataque azul gana profundidad, competencia y una garantía que siempre cuenta: el gol.