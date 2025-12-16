Millonarios sigue activo en el mercado de fichajes, tanto en el frente de las llegadas como en el de las salidas, y en las últimas horas apareció un nombre que genera debate interno y externo. Se trata de Nicolás Arévalo, mediocampista canterano del club, por quien ya habría una oferta formal desde el fútbol ucraniano, situación que obliga a la dirigencia a tomar una decisión estratégica de cara al proyecto 2026.

El movimiento no estaba en los planes iniciales del cuerpo técnico, pero el interés desde Europa abre un escenario nuevo para el club y para el jugador, que podría dar su primer salto al fútbol internacional.

Una oferta desde Ucrania que sacude a Millonarios

La información fue revelada por el periodista Julián Capera, quien confirmó que Millonarios recibió una oferta formal de un equipo ucraniano por Nicolás Arévalo. Aunque no se dio a conocer el nombre del club interesado, sí se detalló que las negociaciones entrarían en una fase clave durante esta misma semana.

Según lo informado, de llegar a un acuerdo entre las partes, el mediocampista bogotano tendría su primera experiencia fuera del país. Por ahora, Nicolás Arévalo no se ha pronunciado públicamente sobre la propuesta, mientras en el club analizan los términos deportivos y económicos de la operación.

Desde la interna albiazul se espera que en los próximos días se defina si el jugador continuará en la plantilla o si será incluido en la lista de salidas para el próximo semestre.

🚨Ⓜ️ Exclusiva: Millonarios recibió oferta formal de un equipo ucraniano 🇺🇦 por el mediocampista Nicolás Arevalo y esta semana negocia su transferencia. pic.twitter.com/to14136GWE — Julián Capera (@JulianCaperaB) December 16, 2025

El contrato, el valor de mercado y el contexto del jugador

Nicolás Arévalo tiene 22 años, contrato vigente con Millonarios hasta junio de 2028 y, de acuerdo con Transfermarkt, una valoración aproximada de 1 millón de euros en el mercado. Se trata de un activo joven, formado en casa, y con margen de crecimiento, lo que hace que la decisión no sea menor para la dirigencia.

Su posible salida genera un dilema clásico en los clubes grandes del Fútbol Profesional Colombiano: vender ahora ante una oferta concreta o sostener el proceso con la expectativa de una valorización futura.

Opiniones divididas entre los hinchas de Millonarios

La posible transferencia de Arévalo no pasa desapercibida entre los seguidores de Millonarios, donde el debate está claramente dividido. Un sector de la hinchada considera que el mediocampista no logró recuperarse anímica ni futbolísticamente tras su error en el clásico ante Independiente Santa Fe durante los cuadrangulares del 2025-1, una jugada clave que terminó influyendo en la eliminación del equipo y en el posterior título del rival.

Para estos aficionados, ese episodio marcó un antes y un después en el rendimiento del volante, y entienden que un cambio de aire podría ser lo mejor tanto para el jugador como para el club.

En la otra orilla están quienes defienden el proceso. Argumentan que, al tratarse de un canterano, Arévalo merece un margen de paciencia mayor, la oportunidad de reivindicarse y recuperar el nivel mostrado anteriormente, con la posibilidad de que más adelante se concrete una venta por una cifra superior.

La postura del cuerpo técnico ante una salida inesperada

Desde el cuerpo técnico, encabezado por Hernán Torres, la situación se analiza con cautela. El entrenador no contaba inicialmente con la salida de Nicolás Arévalo y lo considera una pieza importante en su proyecto deportivo para 2026, especialmente por su dinámica y conocimiento del modelo de juego.

No obstante, si la oferta satisface a todas las partes, Torres no pondría mayores obstáculos. En el club entienden que este traspaso podría representar una mejora significativa en la estabilidad personal y financiera del jugador, además de una oportunidad profesional difícil de ignorar.

En caso de concretarse la venta, Millonarios tendría que evaluar la llegada de un nuevo volante para cubrir esa eventual baja.

Más salidas en Millonarios: una nómina en plena reestructuración

La posible partida de Nicolás Arévalo se sumaría a una lista amplia de salidas que ya se han confirmado en el club. De la mano del nuevo director deportivo y con el aval de Hernán Torres, el Embajador inició una depuración de la nómina, liberando cupos y cerrando ciclos de jugadores que no cumplieron las expectativas del semestre.

Estas decisiones hacen parte del plan de renovación de cara al 2026-1.

Salidas oficiales de Millonarios en el mercado para 2026-1

Cristian Cañozales – Mutuo acuerdo

– Mutuo acuerdo Ramiro Brochero – Rescisión de contrato

– Rescisión de contrato Bruno Sávio – Rescisión de contrato

– Rescisión de contrato Juan José Ramírez – Cesión a Llaneros FC

– Cesión a Llaneros FC Juan Pablo Vargas – Transferido a Club Puebla (Liga MX)

– Transferido a Club Puebla (Liga MX) Neyser Villarreal – Fin de contrato

– Fin de contrato Neymar Sánchez – Rescisión de contrato

– Rescisión de contrato Iván Arboleda – Salió libre a Águilas Doradas

– Salió libre a Águilas Doradas Helibelton Palacios – Fin de contrato

Millonarios entra así en semanas decisivas. Con una reestructuración en marcha y decisiones clave por tomar, el caso de Nicolás Arévalo aparece como uno de los movimientos que puede marcar el rumbo del equipo en la construcción de su proyecto para 2026.