Millonarios avanza en un proceso profundo de reestructuración deportiva con el objetivo de consolidar un proyecto competitivo de cara al año 2026. Tras una temporada marcada por inconsistencias, decisiones fallidas y falta de peso ofensivo en momentos clave, en el club trabajan sin pausa para corregir errores y diseñar una nómina más equilibrada que le permita volver a pelear títulos en el Fútbol Profesional Colombiano.

Dentro de ese análisis, se evalúa la continuidad de varios jugadores extranjeros, lo cual abre una puerta importante para el arribo de nuevas figuras que refresquen el ataque Embajador.

Millonarios mueve fichas con sus extranjeros para abrir cupos

En la dirigencia Azul está sobre la mesa la posibilidad de negociar la salida de al menos dos de sus futbolistas foráneos: Bruno Savio, Santiago Giordana, Juan Pablo Vargas y Guillermo de Amores. La intención es liberar cupos de extranjeros y dar paso a nuevos refuerzos que encajen mejor con las necesidades que plantea el cuerpo técnico.

La evaluación se da en un contexto donde el club busca elevar la competitividad interna y corregir una zona ofensiva que se vio debilitada durante el 2025, especialmente en el rol de centro delantero, donde las alternativas no convencieron por completo.

Desde Bolivia aseguran que Gustavo Peredo está cerca de Millonarios

En medio de este panorama surge una novedad inesperada desde el exterior. En Bolivia afirman que Gustavo Peredo, uno de los atacantes más destacados del torneo local, estaría muy cerca de convertirse en refuerzo de Millonarios para la temporada 2026.

El delantero de Guabirá, de 25 años, viene de una campaña sobresaliente con 15 goles y 5 asistencias, cifras que lo posicionaron como una de las revelaciones del fútbol boliviano. Su nivel lo llevó a ser convocado por la Selección de Bolivia para disputar el repechaje rumbo al Mundial 2026, un detalle que llama poderosamente la atención en Bogotá: si el combinado del altiplano consigue la clasificación, el club podría sumar a un futbolista con etiqueta mundialista.

Peredo encaja en el perfil que Millonarios necesita

En Millonarios preocupa la falta de alternativas sólidas detrás del titular Leonardo Castro, quien sigue siendo la referencia indiscutida en la delantera. Ni Cabezas Hurtado, ni Giordana, ni Luis Marimón lograron consolidarse como segundas opciones de peso, lo que llevó al cuerpo técnico encabezado por Hernán Torres a priorizar el fichaje de un artillero joven, potente y con proyección.

En ese punto, Peredo gana terreno. Su estilo de juego, su capacidad para definir dentro del área, su movilidad y su crecimiento estadístico lo convierten en un perfil atractivo para el sistema ofensivo del técnico tolimense.

La historia de Peredo: regularidad, olfato y crecimiento sostenido

El atacante nació en Montero, creció futbolísticamente en las divisiones menores de Guabirá y se quedó en el club durante cinco años, tiempo en el que se consolidó como titular, referente y pieza determinante. Su evolución fue constante: pasó de ser un delantero de proyección a convertirse en uno de los goleadores más efectivos de su liga, respaldado por su madurez competitiva y su instinto dentro del área.

Hoy, Peredo considera que es el momento ideal para dar un salto internacional, y desde Colombia le abren una puerta que podría cambiar el rumbo de su carrera.

Nuevo Director Deportivo, nuevos filtros y un ofrecimiento que gusta

La llegada del argentino Ariel Michaloutsos como nuevo Director Deportivo de Millonarios aceleró la planeación. El directivo ya trabaja de la mano con Hernán Torres en la conformación de una nómina fuerte, profunda y competitiva para el 2026.

El nombre de Peredo llegó a las oficinas del club a través de un empresario colombiano que trabaja con futbolistas de Perú, Ecuador y Bolivia. La propuesta consiste en un préstamo por un año con opción de compra, una fórmula que internamente consideran viable y adecuada para evaluar su adaptación al medio colombiano sin asumir riesgos excesivos.

En este momento, el atacante boliviano está en análisis, su perfil gusta, encaja y se ajusta a las prioridades definidas por Millonarios. De cerrarse la operación, sería una de las primeras grandes apuestas ofensivas del club en su reconstrucción para 2026.