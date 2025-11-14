La fase del todo contra todos llegó a su fin y el mercado de pases en Colombia comenzó a moverse con fuerza. En ese escenario, Millonarios dio el primer golpe anunciando su primera incorporación para el 2026: Carlos Darwin Quintero, quien llega para aportar jerarquía, experiencia y desequilibrio en ofensiva. El delantero de 38 años fue oficializado este viernes mediante comunicado y video institucional, confirmando así su arribo al club bogotano después de cerrar su etapa con Deportivo Pereira.

Millonarios asegura a su primer refuerzo para 2026

El club embajador anunció que el atacante se pondrá a disposición de Hernán Torres, quien, salvo un giro inesperado, será el técnico encargado de liderar el proyecto deportivo del próximo año. Durante el 2025, el delantero disputó 39 partidos entre Liga BetPlay y Copa BetPlay, en los que registró once goles y siete asistencias, números que consolidaron su vigencia y su influencia en ataque.

El nuevo jugador Embajador estampó su firma que lo vincula con el Azul hasta el 31 de diciembre de 2026, con opción de renovación un año más.

Mientras tanto, la institución aún no confirma salidas oficiales, aunque se prevén movimientos en la nómina una vez finalice la presente edición de la liga colombiana. Además, Millonarios ya había asegurado la continuidad de figuras como Leonardo Castro, Andrés Llinás, Danovis Banguero y Jorge Arias, todos renovados entre finales de octubre y comienzos de noviembre.

El perfil del experimentado atacante

Nacido el 19 de septiembre de 1987 en Tumaco, Carlos Darwin Quintero ha construido una carrera de casi dos décadas marcada por talento, desequilibrio y un entendimiento superior del juego. Desde su debut con Deportes Tolima, su trayectoria lo llevó a convertirse en un jugador determinante en varios contextos competitivos, destacándose tanto por su capacidad en el uno contra uno como por su visión para generar ventajas en ataque.

Reconocido como el ‘Científico del gol’, el atacante se distingue por su inteligencia para interpretar los espacios, precisión en el último pase y una versatilidad que le permite adaptarse a distintos sistemas ofensivos. Su llegada representa para Millonarios una apuesta estratégica que combina rendimiento inmediato con liderazgo y jerarquía dentro del vestuario.

Carlos Darwin Quintero: talento con recorrido internacional

La carrera del tumaqueño incluye pasos destacados por clubes de México, Estados Unidos, Rusia y Colombia. En el exterior brilló de manera especial con Santos Laguna y Club América, donde fue figura y uno de los jugadores más influyentes de la Liga MX. También tuvo experiencias en el FC Krylia Sovetov de Rusia, Minnesota United y Houston Dynamo en la MLS.

En el fútbol colombiano defendió los colores de Deportes Tolima, América de Cali y Deportivo Pereira, siendo siempre protagonista y manteniendo un nivel competitivo que lo consolidó como uno de los jugadores más constantes de su generación.

¿En qué equipos ha jugado Carlos Darwin Quintero?

A lo largo de 19 años de carrera profesional, el delantero ha vestido las camisetas de:

Deportes Tolima

Krylia Sovetov (Rusia)

(Rusia) Deportivo Pereira

Santos Laguna (México)

(México) América (México)

(México) Minnesota United (Estados Unidos)

(Estados Unidos) Houston Dynamo (Estados Unidos)

(Estados Unidos) América de Cali

Además, el atacante registra 14 partidos con la Selección Colombia, en los que anotó un gol y entregó una asistencia entre Eliminatorias y encuentros preparatorios.