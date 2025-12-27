Millonarios ya dejó atrás un 2025 para el olvido y comenzó a mover fichas con rapidez pensando en una temporada 2026 que no admite errores. La eliminación temprana en torneos internacionales y la falta de títulos en el certamen local, encendieron las alarmas en el cuadro capitalino, que ahora intenta reordenarse bajo la nueva estructura deportiva encabezada por Ariel Michaloutsos, con Hernán Torres ratificado como entrenador principal.

Sin embargo, antes de pensar en refuerzos de peso, el club se enfrenta a un problema mayor: la reducción obligatoria de la nómina profesional impuesta por Dimayor, una medida que cambió por completo la planificación deportiva del equipo Embajador.

La norma de Dimayor que obliga a una limpieza profunda

En su última asamblea, la Dimayor determinó que para la temporada 2026 los clubes del Fútbol Profesional Colombiano solo podrán inscribir 25 jugadores profesionales, más cinco futbolistas Sub-20 nacidos en 2006. Esta decisión impactó de lleno a Millonarios, que cerró el 2025 con 33 jugadores profesionales inscritos, una cifra completamente incompatible con el nuevo reglamento.

Por esta razón, la dirigencia azul tomó una decisión drástica: priorizar salidas inmediatas, incluso facilitando préstamos sin costo, con el único objetivo de liberar cupos y ajustar la plantilla a la normativa vigente.

Los seis jugadores a los que Millonarios busca dar salida ya

De acuerdo con información del periodista Mariano Olsen, el club ya definió una lista de seis futbolistas que no entran en los planes deportivos para 2026 y a quienes se les busca nuevo destino de forma urgente.

Samuel Asprilla (22 años) – Lateral izquierdo

(22 años) – Lateral izquierdo Jhoan Hernández (19 años) – Lateral izquierdo

(19 años) – Lateral izquierdo Sander Navarro (22 años) – Lateral derecho

(22 años) – Lateral derecho Juan Esteban Carvajal (22 años) – Delantero

(22 años) – Delantero Brayan Cuero (21 años) – Delantero

(21 años) – Delantero Jhon Largacha (21 años) – Extremo

Desde el entorno del club trascendió que Millonarios está dispuesto, incluso, a cederlos a préstamo sin costo, entendiendo que el foco principal no es económico, sino administrativo y reglamentario.

Una lista de bajas que ya venía creciendo

Estos seis nombres se suman a una larga lista de jugadores que ya dejaron el club en las últimas semanas, como parte del mismo proceso de reestructuración profunda:

Cristian Cañozales – Salida por mutuo acuerdo

– Salida por mutuo acuerdo Ramiro Brochero – Rescisión de contrato

– Rescisión de contrato Bruno Sávio – Rescisión de contrato

– Rescisión de contrato Juan José Ramírez – Cesión a Llaneros FC

– Cesión a Llaneros FC Juan Pablo Vargas – Transferido al Club Puebla (Liga MX)

– Transferido al Club Puebla (Liga MX) Neyser Villarreal – Fin de contrato

– Fin de contrato Neymar Sánchez – Rescisión de contrato

– Rescisión de contrato Iván Arboleda – Salió libre a Águilas Doradas

– Salió libre a Águilas Doradas Helibelton Palacios – Fin de contrato

La magnitud de las salidas evidencia que Millonarios atraviesa uno de los ajustes de plantilla más fuertes de los últimos años.

El caso Nicolás Arévalo: salida distinta y con ingreso económico

A diferencia del resto de los movimientos, Nicolás Arévalo representa una operación estratégica. El mediocampista bogotano de 22 años también dejaría el club, pero mediante venta, lo que permitiría aliviar parcialmente las finanzas de la institución.

El volante estaría muy cerca de continuar su carrera en el FC Metalist Kharkiv, de la Primera División de Ucrania. Las versiones coinciden en que ya existe acuerdo entre las partes, con intercambio de documentación y solo detalles formales pendientes para cerrar la operación.

De concretarse, Millonarios recibiría una cifra cercana a los 2 millones de dólares, un ingreso significativo tratándose de un futbolista joven, formado en casa y con alto potencial de proyección internacional.

Pocos refuerzos oficiales y paciencia desde la dirigencia

Mientras las salidas avanzan, en el frente de incorporaciones el panorama todavía es limitado. Hasta ahora, solo tres fichajes han sido anunciados oficialmente:

Carlos Darwin Quintero

Mateo García

Sebastián Valencia

No obstante, el club tiene muy avanzadas las negociaciones por el delantero Julián Angulo y el volante creativo chileno Rodrigo Ureña, con acuerdos de palabra ya establecidos y a la espera de la firma.

Desde la dirigencia le han pedido calma a la afición, insistiendo en que el primer paso es “organizar la casa”, equilibrar la masa salarial, cumplir con la norma de Dimayor y, solo después, terminar de construir una nómina competitiva capaz de responder a un 2026 exigente y con calendario apretado.

Millonarios se mueve, pero lo hace desde la urgencia. El mercado apenas comienza y el margen de maniobra es cada vez más corto.