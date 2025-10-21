La Liga BetPlay Dimayor 2025-II entra en su recta decisiva y esta noche el Campín de Bogotá será testigo de un partido lleno de urgencias y contrastes. Millonarios FC se juega una de sus últimas cartas para seguir soñando con los cuadrangulares semifinales, mientras que Atlético Bucaramanga, ya clasificado, quiere recuperar el liderato del campeonato y confirmar su gran momento bajo el mando de Leonel Álvarez.

Millonarios vs Bucaramanga: horarios, señales y transmisiones para HOY

Partido: Millonarios FC vs Bucaramanga

Millonarios FC vs Bucaramanga Fecha: Martes 21 de octubre de 2025

Martes 21 de octubre de 2025 Hora: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Evento: Jornada 16 de la Liga BetPlay Dimayor

Jornada 16 de la Liga BetPlay Dimayor Estadio: Nemesio Camacho El Campín (Bogotá)

Nemesio Camacho El Campín (Bogotá) Árbitro: Luis Delgado Hurtado

Luis Delgado Hurtado Televisión: Win Sports y Win + Fútbol

Win Sports y Win + Fútbol Streaming: Win Play

Millonarios, sin margen de error en el Campín

El conjunto Embajador llega presionado. Con apenas 17 puntos y ubicado en la casilla 16, el equipo de Hernán Torres no tiene otra opción que ganar para seguir con vida en el campeonato. Una derrota lo dejaría prácticamente eliminado de la pelea por ingresar al grupo de los ocho.

En su más reciente salida, Millonarios cayó 3-1 ante Deportivo Pereira, mostrando una imagen apagada que desató cuestionamientos en su hinchada. Para el duelo de esta noche, el cuadro bogotano recupera a Guillermo De Amores, quien vuelve al arco tras una larga lesión. También regresan Juan Pablo Vargas y Luis Marimón, mientras que el joven Sebastián Castrillón recibe su primer llamado.

No todo son buenas noticias: Cristian Cañozales fue desconvocado por una molestia en su rodilla izquierda y su lugar será ocupado por Neymar David Sánchez, quien vuelve a una citación oficial después de varios meses.

Bucaramanga busca cerrar su clasificación con autoridad

Del otro lado, el Atlético Bucaramanga vive un presente muy distinto. El cuadro santandereano llega con confianza tras vencer al Unión Magdalena y ubicarse en la parte alta de la tabla. Una victoria en el Campín no solo aseguraría su paso a los cuadrangulares, sino que podría devolverle el liderato del torneo.

Los dirigidos por Leonel Álvarez atraviesan una etapa de solidez táctica y mentalidad ganadora, basados en un bloque compacto y una ofensiva eficaz que los ha convertido en uno de los equipos más regulares del semestre.

La última vez que Millonarios y Bucaramanga se enfrentaron fue el 27 de abril de este año, con triunfo azul por 0-2 en el Alfonso López gracias a un doblete de Daniel Ruiz. Esta noche, los bogotanos buscarán repetir la historia, aunque la presión y el contexto son completamente distintos.