El zaguero central Nicolás Hernández, de 27 años, se transformará en las próximas horas en nuevo jugador de América de Cali, tras llegar a un acuerdo con la presidenta del club, Marcela Gómez. El defensor hacía parte de la lista de jugadores sin contrato que la Dimayor permite inscribir en el Fútbol Profesional Colombiano durante la semana del 25 al 29 de agosto.

Hernández ya está en la ciudad de Cali para presentar exámenes médicos con su nuevo club, sin todo sale correctamente, firmará contrato por 1 año con ‘La Mechita’.

Nico Hernández, refuerzo de nivel para el Fútbol Colombiano

El jugador ya tiene recorrido en el FPC, vistiendo las camisetas de Atlético Nacional e Independiente Santa Fe, donde mostró buenas condiciones con su perfil zurdo. También acumuló experiencia internacional en Brasil con Atlético Paranaense e Internacional de Porto Alegre.

Más recientemente jugó en el fútbol argentino, primero en San Lorenzo y luego en Banfield. Llamaba la atención que, pese a su edad y condiciones, Hernández estuviera sin equipo, dado que la posición de zaguero central zurdo natural no es sencilla de encontrar en el mercado.

América de Cali y la necesidad de reforzar la defensa

Con esta vinculación, América de Cali suma su tercer refuerzo en el Mercado de Agentes Libres, tras confirmar el día anterior a los volantes Andrés Tello y Andrés Felipe Roa.

La llegada de Hernández responde a la necesidad del equipo escarlata de fortalecer el centro de su defensa, puesto que el experimentado Daniel Bocanegra no ha tenido un buen arranque de semestre y se ha convertido en blanco de críticas por parte de la hinchada roja.

El intento de Llaneros y el vínculo sentimental

Antes del acuerdo con América, Llaneros FC de Villavicencio había intentado fichar al jugador apelando al componente emocional, ya que desde lo económico era difícil competir. Hernández es oriundo de Villavicencio y en repetidas ocasiones manifestó que le gustaría vestir en algún momento la camiseta del club de su tierra.

El cuadro metense, que en 2025 disputa por primera vez la Liga BetPlay y lucha por mantener la categoría, hizo una oferta formal. Sin embargo, el futbolista pidió esperar 24 horas debido a que tenía otras dos propuestas más atractivas en lo deportivo y lo económico.

Finalmente, tras concretar su llegada al América, Hernández se comunicó con los directivos de Llaneros, les agradeció el interés y reiteró que espera cumplir ese anhelo en un futuro de su carrera.