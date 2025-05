Atlético Nacional se alista para definir su posición en los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay I-2025, con la firme intención de pelear el título y retener la corona obtenida el semestre pasado. El equipo ya está clasificado a la siguiente fase, pero aún tiene pendiente un objetivo clave: conquistar el llamado punto invisible, lo que lo convertiría en cabeza de grupo.

La meta es vencer a Junior de Barranquilla en la última fecha y esperar un traspié de América de Cali o Deportes Tolima, para asegurar la primera posición. En ese contexto, uno de los referentes del equipo, Matheus Uribe, habló en rueda de prensa sobre sus deseos y sensaciones de cara a la próxima fase del campeonato.

En diálogo con los medios, el mediocampista antioqueño fue consultado sobre los equipos que le gustaría enfrentar en los cuadrangulares. Lejos de esquivar la pregunta, Uribe fue directo y dejó en claro que prefiere enfrentarse a clásicos rivales como Millonarios y Deportivo Independiente Medellín, por todo lo que representan estos compromisos.

“Como jugador siempre quiero enfrentar a equipos grandes y más estando acá. Me gustaría enfrentar nuevamente a Medellín y Millonarios , que son rivales directos para nosotros. Esos partidos tienen un ingrediente totalmente diferente. Pero en estas instancias todos los equipos tienen las condiciones y capacidad para estar en estos cuadrangulares; sin embargo, esos dos son especiales”, expresó el futbolista.

La declaración dejó en evidencia el deseo de Uribe de jugar partidos de alto voltaje, con tribunas llenas y un ambiente de clásico, donde cada balón cuenta y la presión es máxima.

Además de hablar sobre sus posibles rivales, Uribe se refirió al famoso ‘punto invisible’, una ventaja deportiva que se otorga al líder de la fase regular y que le sirve como desempate en caso de igualdad de puntos en su grupo.

Atlético Nacional dejó escapar esa posibilidad en la jornada anterior tras caer con un equipo alterno ante Águilas Doradas, lo que generó múltiples críticas. Sin embargo, Matheus le restó dramatismo al tema:

“Hemos sido campeones sin necesidad de esa ventaja deportiva, mal llamada punto invisible. Igual queremos conseguirlo y saldremos el domingo a derrotar a Junior para ello, pero si por alguna razón no se nos da, no pasa nada. En Atlético Nacional hay que estar preparado siempre para pelear por el título, no importa la condición”.