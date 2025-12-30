América de Cali decidió pasar la página de un 2025 irregular, marcado por la ausencia de finales en Liga BetPlay, Copa Colombia y Copa Suramericana. En la interna del club hay pleno reconocimiento del fracaso deportivo y, por eso, la dirigencia junto al cuerpo técnico aceleraron el paso en el mercado de fichajes con el objetivo de armar un equipo más sólido, competitivo y confiable para la temporada 2026.

El entrenador David González ya dejó claras las prioridades: reforzar la defensa central, sumar un volante creativo que ordene el juego ofensivo y potenciar las bandas con experiencia internacional. En ese camino, América está muy cerca de oficializar tres refuerzos en los próximos días, todos con perfiles que apuntan a rendimiento inmediato.

Marlon Torres, el regreso de un zaguero que conoce la casa

El primer nombre es el del defensor central Marlon Torres, de 29 años, quien viene de actuar con Deportes Tolima. El zaguero regresaría al club donde ya dejó huella entre 2019 y 2022, periodo en el que fue bicampeón con la camiseta escarlata y se consolidó como uno de los líderes defensivos del equipo.

Su retorno no es casual ni responde únicamente a la nostalgia. En América consideran que Torres puede aportar estabilidad a una zona que sufrió durante 2025 por lesiones, bajo rendimiento y constantes modificaciones en la zaga.

¿Por qué América de Cali apostó por Marlon Torres?

Experiencia en partidos decisivos : finales, cuadrangulares y contextos de alta presión.

: finales, cuadrangulares y contextos de alta presión. Conocimiento del club y adaptación inmediata , sin procesos largos.

, sin procesos largos. Refuerzo clave para una defensa en reestructuración , con salidas y contratos por definir.

, con salidas y contratos por definir. Edad ideal para rendimiento inmediato, con madurez futbolística y vigencia competitiva.

Un nombre que conecta con la memoria reciente del hincha

Para la afición escarlata, Marlon Torres representa una etapa exitosa del club. Su posible regreso también tiene un componente simbólico: recuperar a un jugador que entiende el peso de la camiseta y que ya respondió cuando América lo necesitó. Sin ser determinante por sí solo, ese vínculo emocional suma en un equipo que busca reconstruirse sin perder identidad.

Yeison Guzmán, el creativo que pidió David González

El segundo refuerzo prácticamente cerrado es el volante ofensivo Yeison Guzmán, de 27 años. El antioqueño llega procedente del Fortaleza de Brasil, donde tuvo poca continuidad, pero su nombre genera consenso total en América por una razón clara: su nivel bajo la dirección de David González en Deportes Tolima.

Guzmán se formó en Envigado, pasó por Atlético Nacional, brilló en Tolima y luego tuvo pasos por el Torpedo de Rusia antes de llegar al fútbol brasileño. América ve en él al organizador que le faltó durante el segundo semestre de 2025.

El respaldo futbolístico: lo que hizo en Deportes Tolima

El mejor argumento a favor de su fichaje está en su rendimiento reciente en Colombia. En la temporada 2024, Yeison Guzmán disputó 44 partidos oficiales y marcó 18 goles, el mejor registro de su carrera. Fue eje del sistema ofensivo: generó juego, llegó al área, lideró al equipo y apareció en momentos clave.

Ese nivel lo posicionó como uno de los volantes ofensivos más determinantes del FPC, algo que América necesita recuperar con urgencia.

Tulio Gómez anticipó el cierre del negocio

El propio Tulio Gómez, máximo accionista del club, confirmó públicamente el avanzado estado de la negociación. En declaraciones al programa radial BVAR Caracol, fue claro y directo:

“Estamos a mínimos detalles de firmarlo y espero que esto se pueda dar antes que acabe este año para que estemos todos tranquilos al respecto; aprendimos de lo sucedido con Mosquera; ese jugador lo teníamos listo hace más de un mes, pero alguien filtró el nombre y ahí empezó a dañarse todo; ahora con Guzmán nos hemos encargado de asegurarnos y esperamos dar la noticia oficial en breve”.

Las palabras del dirigente reflejan no solo optimismo, sino también un cambio de estrategia en el manejo del mercado.

Darwin Machís, experiencia europea para las bandas

El tercer nombre en la lista es el del extremo venezolano Darwin Machís, de 32 años, futbolista con amplio recorrido internacional. Machís ha jugado en clubes como Vitoria Guimarães, Leganés, Cádiz, Huesca, Valladolid, Udinese y Juárez de México, acumulando una trayectoria que pocos en el plantel pueden igualar.

Actualmente, el jugador ya se encuentra en Cali, donde pasa vacaciones junto a su familia mientras espera la autorización definitiva para presentarse en Cascajal y realizar los exámenes médicos.

Con su llegada, David González deberá definir la competencia en el extremo izquierdo, donde también aparece el venezolano Jhon Murillo, quien estuvo gran parte del semestre fuera por lesión.

El siguiente objetivo: cerrar al nuevo arquero

Una vez oficializados estos tres refuerzos, la dirigencia escarlata irá con todo por su nuevo arquero, posición prioritaria tras las salidas des Joel Graterol y Santiago Silva. En ese escenario, el nombre que toma ventaja es el del brasileño Jean Paulo Fernandes Filho.

Jean Fernandes, el nombre más adelantado bajo los tres palos

El guardameta de 30 años se encuentra como agente libre, condición que facilitó las negociaciones. Aunque acumula cerca de seis meses sin actividad oficial tras su salida de Cerro Porteño, en América consideran que con una buena pretemporada puede ponerse rápidamente a punto.

Entre 2021 y 2025, Jean Fernandes disputó 140 partidos con el club paraguayo, siendo habitual en torneos locales e internacionales. Su carácter fuerte generó opiniones divididas en Paraguay, pero en Cali ese rasgo es visto como liderazgo y personalidad, virtudes que David González, exarquero profesional, cree poder canalizar positivamente.

A su favor también pesa un antecedente relevante: fue arquero titular de la Selección de Brasil Sub-20, subcampeona del mundo en 2015, un respaldo importante dentro de su trayectoria.

América de Cali acelera, corrige el rumbo y apunta a anunciar una semana clave en el mercado. La reconstrucción ya no es discurso: empieza a tomar forma con nombres propios.