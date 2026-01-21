El mercado de fichajes suele estar lleno de versiones cruzadas, especulaciones y lecturas parciales. El caso de Luis Fernando Muriel no fue la excepción. Para el 2026, el nombre del delantero apareció ligado a Atlético Nacional, lo que generó expectativa entre los hinchas verdolagas. Sin embargo, el propio jugador se encargó de aclarar por qué esa posibilidad nunca avanzó, al punto de no llegar siquiera a escuchar una oferta formal.

Muriel, que terminó firmando con Junior de Barranquilla luego de desvincularse de Orlando City en la MLS, habló con total franqueza en una entrevista con Win Sports. Allí explicó que su decisión fue personal, tomada desde el inicio y basada en sentimientos profundos, no en cifras ni en negociaciones de último momento.

El contacto temprano de Atlético Nacional con Luis Fernando Muriel

Según relató el propio futbolista, el interés de Atlético Nacional fue real y respetuoso. El presidente del club, Sebastián Arango Botero, se comunicó directamente con él en más de una ocasión, incluso mucho antes de que apareciera la opción concreta de Junior.

Luis Fernando Muriel fue claro al explicar que el acercamiento existió y que no se trató de un simple rumor de mercado. Nacional manifestó su interés de manera directa, en un momento en el que el delantero todavía evaluaba su futuro tras cerrar su etapa en Estados Unidos.

La versión que circuló y Muriel quiso desmentir

Con el paso de los días, comenzaron a circular versiones que apuntaban a que Muriel habría usado el nombre de Atlético Nacional como una estrategia para presionar o mejorar condiciones con Junior. Esa lectura fue una de las que más incomodó al jugador.

En su entrevista, Muriel fue tajante al respecto: desmintió que haya utilizado a Nacional como herramienta de negociación y dejó claro que su postura fue transparente desde el primer contacto.

“Junior era algo muy especial”: la clave de su decisión de Luis Fernando Muriel

El punto central de la explicación de Muriel está en lo emocional. Según contó, desde el primer llamado dejó claro que, para él y para su familia, Junior representaba algo muy especial. No se trataba de comparar proyectos deportivos ni de escuchar cifras para luego decidir.

Esa carga sentimental fue determinante. Muriel explicó que su respuesta estuvo guiada por el corazón y por una convicción personal que ya tenía definida, incluso antes de que se hablara de una propuesta formal.

Por qué Muriel no escuchó la oferta de Atlético Nacional

La frase más reveladora de la entrevista fue directa: Muriel no alcanzó a escuchar ninguna oferta de Atlético Nacional. No porque el club no quisiera presentarla, sino porque el propio jugador prefirió ser honesto desde el inicio.

«(…). Ellos me hicieron saber del interés que tenían, pero yo desde un inicio le dije que para mí y para mi familia, Junior era algo muy especial. Se lo hice saber. No alcancé a escuchar oferta porque antes de eso le dije al presidente que estaba muy agradecido con ello, lo estoy».

Antes de que se entrara en detalles económicos o contractuales, Muriel le comunicó al presidente verdolaga que estaba agradecido por el interés, pero que su decisión estaba tomada. De esa manera, el tema quedó cerrado sin necesidad de avanzar en números.

“No es decirle no a Atlético Nacional”: una aclaración necesaria

Muriel también se tomó el tiempo de aclarar algo importante: su decisión no fue un rechazo deportivo a Atlético Nacional. En sus palabras, no se trató de decirle “no” al club, sino de responder a una motivación más íntima y personal.

«(…) Se acercaron respetuosamente. Intentaron convencerme, pero era muy difícil para mí. No es que le esté diciendo no a Atlético Nacional, es algo más personal, de corazón y fue la respuesta que le di antes de escuchar cualquier oferta. Ahí quedó el tema”.

El delantero insistió en que el acercamiento de Nacional fue respetuoso, que intentaron convencerlo y que valora ese gesto. Sin embargo, dejó claro que había situaciones que, para él, pesaban más que cualquier propuesta.

El peso de la familia y la historia personal

En su explicación, Muriel incluyó un factor clave: la familia. La decisión de regresar al fútbol colombiano no fue individual ni improvisada. Estuvo atravesada por conversaciones internas y por la búsqueda de un entorno que, en este momento de su carrera, tuviera un significado especial.

Junior, por historia y por vínculo emocional, representó ese lugar. Esa conexión fue la que terminó inclinando la balanza, incluso antes de que el mercado entrara en su etapa más intensa.

El respeto mutuo entre Muriel y Atlético Nacional

Lejos de dejar heridas, la historia muestra un cierre respetuoso entre las partes. Muriel agradeció públicamente el interés de Atlético Nacional y reconoció el trato recibido por su presidente. Desde el club, el intento fue claro, pero sin presiones ni exposiciones innecesarias.

Este tipo de desenlaces, aunque no siempre visibles, reflejan que no todas las decisiones de mercado se toman por dinero o protagonismo, sino también por convicciones personales.

Junior, el destino que ya estaba definido

Con esa postura clara, el camino hacia Junior se allanó naturalmente. Muriel no necesitó comparar ofertas ni estirar negociaciones. Su elección ya estaba hecha cuando el mercado empezó a moverse con más fuerza.

Así, la historia explica por qué Atlético Nacional ni siquiera llegó a presentar una oferta formal. No fue por falta de interés, sino porque el jugador decidió, desde el primer contacto, seguir el camino que sentía correcto.