Finalmente, Millonarios FC se decantó por el experimentado Hernán Torres Oliveros, de 61 años, para hacerse cargo del club en un momento de crisis deportiva. El entrenador firmó un contrato que lo ligará con los Embajadores hasta diciembre de 2026, en lo que será su segunda etapa en el popular equipo bogotano. Vale recordar que entre 2012 y 2013 dirigió a Millonarios, disputó tres finales y conquistó la histórica estrella 14 de Liga, que puso fin a una sequía de 24 años.

Una decisión inesperada que cambió el rumbo

Lo curioso es que Torres tenía todo acordado de palabra con el Real Cartagena de la Segunda División. Incluso, había pedido una semana más para resolver asuntos personales fuera del país antes de viajar a firmar su contrato. Sin embargo, la intempestiva salida de David González en Millonarios, tras un arranque de Liga con apenas 1 punto de 18 posibles y una dura derrota en casa contra Unión Magdalena, alteró todos los planes.

De inmediato, el nombre de Torres pasó a ser la principal opción para el banquillo azul. La llamada de Gustavo Serpa, uno de los máximos accionistas, recibió un “sí” inmediato por parte del técnico. En cuestión de horas, se resolvieron verbalmente los términos del contrato, que trascendió tendrá un salario bastante inferior al de Alberto Gamero y David González, sus predecesores en el cargo.

Hernán Torres: viaje exprés y firma en Bogotá

Al DT se le asignaron pasajes hacia Bogotá el mismo jueves, un día después de la salida de González. En la madrugada del viernes 22 de agosto de 2025, Torres aterrizó en la capital y horas más tarde se presentó en la sede del club para firmar. Ya fue presentado oficialmente en rueda de prensa, donde se mostró entusiasmado por el reto de volver a un equipo al que le guarda especial cariño.

En privado, el entrenador confesó a su círculo cercano que siempre soñó con tener una segunda oportunidad en Millonarios, y ahora esa ilusión se concreta en lo que él mismo considera uno de los últimos grandes desafíos de su exitosa carrera.

Así se gestó el plan de los directivos con Torres

La llegada de Torres no fue producto del azar. Su nombre ya estaba en carpeta desde hacía un par de semanas, cuando los resultados con González no aparecían. La noche del miércoles previo a su contratación fue decisiva: Serpa, Enrique Camacho y Ricardo “Gato” Pérez, con el despido de González consumado, se reunieron hasta altas horas para evaluar hojas de vida. Al amanecer del jueves, el consenso fue unánime: Torres era el hombre ideal.

Los argumentos fueron claros. Se necesitaba un técnico con liderazgo y carácter, capaz de responder de inmediato al difícil presente del equipo. El calendario apretado, con partidos muy seguidos, impedía apostar por un proceso elaborado. Por eso la directiva optó por un DT de experiencia, con una propuesta práctica y efectiva, capaz de levantar al plantel desde lo anímico.

Además, había un factor emocional: la buena memoria que dejó Torres en su primera etapa. Aunque parte de la hinchada esperaba un perfil distinto, su nombre genera respeto y confianza en inmensa afición de Millonarios, lo que ayudó a suavizar un poco las tensiones con una tribuna muy molesta por los recientes resultados.

Palabras de motivación en su primer contacto

Aunque aún no ha dirigido un entrenamiento formal, Torres ya se presentó ante el grupo de jugadores. En un breve mensaje, les transmitió ánimo y convicción a sus jugadores: “Vamos a clasificar y vamos a pelear títulos, muchachos, no tengan dudas de eso”. Un discurso directo que refleja su estilo y que busca reavivar la confianza de un equipo que marcha en el último lugar de la Liga BetPlay.

El debut estará marcado por ironías del destino

Este sábado 23 de agosto, contra Junior en El Campín, el equipo será dirigido por Carlos Giraldo, asistente de González, debido a que no hubo tiempo suficiente para que Torres trabajara con el plantel. El nuevo DT estará en la tribuna observando el compromiso, antes de asumir formalmente desde el lunes con dobles jornadas de entrenamiento.

El destino le tiene preparada una curiosidad: su debut oficial con Millonarios será el miércoles 24 de agosto en la Copa BetPlay frente al mismo Real Cartagena, el club que ya lo había tenido todo listo para firmar y que ahora verá cómo Torres aparece en su contra sentado en el banquillo azul. Una de esas paradojas que solo el fútbol puede ofrecer.

Torres Oliveros: un nuevo reto para revivir a Millonarios

Con su llegada, Millonarios apuesta por un DT que ya sabe lo que significa ser campeón con la camiseta embajadora y que cuenta con la experiencia necesaria para afrontar la crisis. El reto no es menor: levantar al equipo en la tabla, reconectar con la hinchada y devolver la ilusión de pelear por títulos en una temporada que comenzó de la peor manera.

La historia de Hernán Torres y Millonarios abre un nuevo capítulo lleno de expectativas, nostalgia y presión. Ahora, el técnico que hace más de una década rompió una sequía muy larga regresa para intentar revivir la grandeza azul en medio de la tormenta.