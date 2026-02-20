La Jornada 8 de la Liga BetPlay 2026 rompe fuegos este viernes por la noche en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio. El local, Llaneros FC, recibe a uno de los equipos más populares del país, el Deportivo Independiente Medellín, que aterriza en el Meta con la moral en alto tras su triunfo del martes en Uruguay frente a Liverpool FC por la Copa Libertadores.

El equipo que dirige Alejandro Restrepo deberá disputar en apenas cuatro días la revancha de esa llave continental en el Atanasio Girardot. Por eso, el estratega se debate entre reservar a sus titulares o apostar por una nómina mixta en territorio llanero. Noche de fútbol, estrategia y deliciosa carne a la llanera en Villavo.

Llaneros FC vs DIM: canales de Televisión y plataformas ONLINE HOY EN VIVO

Partido: Llaneros vs Deportivo Independiente Medellín

Llaneros vs Deportivo Independiente Medellín Fecha: Viernes 20 de febrero de 2026

Viernes 20 de febrero de 2026 Hora: 6:20 p.m.

6:20 p.m. Estadio: Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio

Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio Evento: Liga BetPlay Dimayor I – 2026 (Jornada 8)

Liga BetPlay Dimayor I – 2026 (Jornada 8) Árbitro: Jairo Mayorga

Jairo Mayorga Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

DIM prioriza la Copa Libertadores

El gran objetivo del DIM en este inicio de año es asegurar presencia internacional. El 1-2 conseguido en Montevideo le dio el primer paso hacia la siguiente ronda de la Copa Libertadores 2026, pero la serie aún está abierta y el martes 27 se definirá en Medellín.

Un triunfo en la vuelta no solo lo clasificaría a la tercera ronda previa, sino que además le garantizaría, en el peor de los escenarios, cupo en la Copa Sudamericana. Por eso, el cuerpo técnico optó por “proteger” a varios habituales titulares y armó una nómina mixta con nueve juveniles para visitar Villavicencio.

DIM: presente irregular en Liga BetPlay

En el torneo local, el rendimiento del cuadro antioqueño ha sido inestable. De siete partidos disputados, solo ganó uno (ante Cúcuta), empató tres y perdió tres. Se ubica en la casilla 16 con 6 puntos, con diferencia de gol negativa (8 a favor y 10 en contra).

Esa campaña ha generado cierta tensión entre hinchada y plantel. Los aficionados reclaman el juego dominante del año anterior, mientras que los futbolistas buscan recuperar consistencia. Sin embargo, el aire renovado mostrado en Copa podría trasladarse al campeonato local.

Juventud y experiencia en Villavicencio

Entre los convocados aparecen varios sub-20 como Thomasson Banguera, Jaidinson Córdoba, Luis Piedrahíta, Juan Viveros, Alam Valdelamar, Gerónimo Mancilla, Andrés Dávila y Nezareth Segura.

Algunos ya han sumado minutos en el profesionalismo. Mancilla marcó ante Deportivo Cali el semestre pasado, mientras que Segura y Viveros también han tenido rodaje reciente. Ellos estarán acompañados por jugadores de experiencia como Frank Fabra, Didier Moreno y Salvador Ichazo, buscando equilibrio entre frescura y liderazgo.

El DIM intentará conseguir apenas su segunda victoria histórica en Villavicencio, recordando el 0-1 del 10 de agosto de 2025 con gol de Ménder García.

Llaneros, un rival incómodo

El conjunto del Meta ha mostrado competitividad: suma dos victorias, tres empates y dos derrotas. Le ganó a Pereira y Tolima, empató con Bucaramanga, Fortaleza y Águilas, y cayó frente a Pasto y Millonarios.

Ordenado y fuerte en casa, Llaneros intentará aprovechar el posible desgaste físico del visitante y la rotación de su nómina para sumar puntos importantes.