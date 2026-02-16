Independiente Santa Fe ha tenido un inicio irregular en la Liga BetPlay, a pesar de contar con una nómina amplia y competitiva. La reciente derrota frente a América de Cali no solo dejó la frustración natural por el resultado, sino también una profunda preocupación interna tras conocerse la delicada lesión de uno de sus refuerzos más importantes para la temporada: el mediapunta uruguayo Franco Fagúndez.

Parte médico y tiempo de baja

Este lunes se confirmó que el jugador de 25 años sufrió un esguince medial en la rodilla, situación que obligará a realizarle un nuevo examen entre miércoles y jueves para determinar con exactitud el alcance de la lesión. Sin embargo, de manera preliminar se estima que el atacante podría estar cerca de dos meses por fuera de la competencia oficial.

La noticia representa un golpe sensible para la planificación del entrenador Pablo Repetto, quien insistió en su fichaje al conocerlo de etapas anteriores y considerarlo un elemento estratégico por su versatilidad en el frente de ataque y su capacidad para ocupar distintos roles ofensivos.

Mercado de fichajes y prioridades en revisión

En paralelo, la institución trabaja en el cierre de dos refuerzos que permitan fortalecer la plantilla para competir con protagonismo tanto en Liga BetPlay como en la Copa Libertadores. El presidente Eduardo Méndez venía adelantando gestiones por un zaguero central zurdo y un extremo derecho, este último posiblemente extranjero.

No obstante, la inesperada lesión de Fagúndez obliga a replantear la hoja de ruta del mercado. La prioridad podría dejar de estar en las bandas para enfocarse en una necesidad más urgente: generación de juego por el centro del campo.

El perfil que busca el cuerpo técnico

Ante algunas falencias ofensivas evidenciadas en los últimos partidos, Repetto analiza la posibilidad de apostar por un volante creativo con visión, movilidad y capacidad para filtrar pases entre líneas. Aunque su idea base es un sistema 4-3-3, donde ese futbolista no sería titular fijo, sí lo visualiza como un recurso estratégico desde el banco para destrabar compromisos cerrados.

En cuanto a nombres, surgieron opciones como Jarlan Barrera y Pablo Cepellini, ambos en condición de agente libre y con negociaciones viables. Sin embargo, fueron descartados por no ajustarse plenamente al perfil físico y de ritmo competitivo que pretende el entrenador, especialmente considerando un factor clave: la altitud de Bogotá.

Independiente Santa Fe: un cierre de mercado decisivo

Con el tiempo corriendo y la plantilla en ajustes finales, las decisiones que se tomen en los próximos días serán determinantes para el rumbo deportivo del equipo. La lesión de Franco Fagúndez no solo altera la planificación inmediata, sino que también obliga a redefinir prioridades en un mercado que parecía encaminarse hacia otros sectores del campo. Santa Fe se juega más que un refuerzo: se juega la posibilidad de encontrar ese equilibrio que le permita competir con solidez y responder a la expectativa de su afición en los torneos que afronta.