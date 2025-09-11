La alegría por el triunfo de Millonarios ante Deportivo Pasto quedó opacada por la grave lesión de Juan Carlos Pereira, quien tuvo que abandonar el partido en el estadio El Campín. El mediocampista cartagenero enfrenta ahora un largo período de incapacidad que podría extenderse hasta un año.

Impactante lesión de Juan Carlos Pereira en Millonarios

El compromiso válido por la Liga BetPlay II se resolvió con victoria 1-0 para el cuadro azul, pero a los 81 minutos Juan Carlos Pereira cayó al césped sin contacto alguno. El jugador mostró evidentes gestos de dolor y salió en camilla entre lágrimas, lo que encendió las alarmas en el cuerpo médico y en toda la hinchada embajadora.

Horas más tarde, el técnico Hernán Torres confirmó que se trataba de una ruptura del tendón de Aquiles, una de las lesiones más complejas y con mayor tiempo de recuperación en el fútbol profesional.

🔵🤕 ¡Preocupación en Millonarios! ¡Sale lesionado y en camilla Juan Carlos Pereira!

Parte médico oficial de Millonarios

“Millonarios FC informa que, después del examen clínico y la valoración por especialista, se identifica que Juan Pereira presenta lesión del tendón de Aquiles de su pie izquierdo”, comunicó oficialmente el club capitalino.

El equipo también señaló que la próxima semana se realizará la cirugía correspondiente y, posteriormente, comenzará el proceso de rehabilitación. La incapacidad estimada oscila entre seis y nueve meses, aunque en algunos casos puede extenderse hasta un año completo.

Recuperación y futuro del mediocampista

La lesión llega en un momento clave, pues el contrato de Pereira con Millonarios finaliza en diciembre de 2025. Sin embargo, el club decidió mantener su vínculo activo hasta que reciba el alta médica.

El volante de 32 años se suma a una lista de jugadores en el departamento médico embajador, junto a Guillermo De Amores, Helibelton Palacios, Bruno Sávio, Cristian Cañozales y David Mackalister Silva. A pesar de la baja, el equipo cuenta con alternativas en la mitad de la cancha como Stiven Vega, Dewar Victoria y Nicolás Arévalo.

Una baja sensible en el camino de Millonarios

El aporte de Juan Carlos Pereira en el mediocampo ha sido fundamental por su liderazgo y experiencia, por lo que su ausencia será un duro golpe para el equipo en la recta final del campeonato. La hinchada embajadora ha manifestado su apoyo y espera su regreso en óptimas condiciones tras esta difícil recuperación.