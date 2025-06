En los últimos años, el arco del Junior de Barranquilla ha estado custodiado por una bandera en común: la de Uruguay. Dos guardametas de ese país marcaron una era reciente en el club y dejaron una huella que aún perdura entre los hinchas. Primero fue Sebastián Viera, quien se convirtió en ídolo. Luego, Santiago Mele, quien continuó con la línea de seguridad y liderazgo en el área.

Ahora, con la salida de Mele rumbo al fútbol mexicano, el equipo tiburón vuelve su mirada hacia Montevideo. La intención es clara: quieren fichar a Mauro Silveira, actual portero de Montevideo Wanderers. Un arquero de 25 años, con experiencia en todas las selecciones juveniles de Uruguay y con más de 100 partidos como profesional. El arco del Junior podría volver a tener acento uruguayo.

La herencia de Viera y Mele en Junior

La relación entre Junior y los arqueros uruguayos tiene como punto de partida el fichaje de Sebastián Viera en 2011. En aquel entonces, el arquero ya contaba con recorrido en Europa y la selección uruguaya, pero fue en Barranquilla donde construyó su gran legado. Estuvo en el club por más de una década, defendiendo el escudo en más de 600 partidos oficiales y siendo pieza clave para la conquista de 7 títulos: 3 Ligas, 2 Copas Colombia y 2 Superligas.

Viera no solo fue figura bajo los palos. También se convirtió en líder del vestuario, capitán indiscutido y referente de toda una generación. Su vínculo con la hinchada fue profundo y emocional, al punto de retirarse en el Metropolitano, en un acto lleno de gratitud y reconocimiento.

Tras su salida, la dirigencia apostó por mantener la confianza en el arco uruguayo. En 2023, llegó Santiago Mele, proveniente de Unión de Santa Fe (Argentina). Rápidamente se ganó un lugar en el equipo titular, destacándose por su agilidad, ubicación y personalidad. Fue clave en la conquista de la Liga BetPlay 2023-II y aportó jerarquía internacional en la Copa Libertadores. Su salida en 2025 hacia Rayados de Monterrey deja un vacío importante… y una tradición que se quiere mantener.

¿Quién es Mauro Silveira, el arquero que quiere Junior?

El elegido para continuar con esta línea es Mauro Silveira, un guardameta nacido en Montevideo el 6 de mayo de 1999. Ha desarrollado toda su carrera profesional en Montevideo Wanderers, equipo con el que debutó en 2017 y en el que ya acumula más de 110 apariciones oficiales. En el primer semestre de 2025, jugó 21 partidos como titular, manteniéndose como figura regular en la liga uruguaya.

Silveira es un arquero de 1.87 metros, con buen juego aéreo y una capacidad notable para achicar espacios. Destaca por su madurez y regularidad, y por eso no ha pasado desapercibido para equipos del exterior. En Junior lo ven como una apuesta segura que encaja con el estilo del club y con la historia reciente de éxito con porteros uruguayos.

Un proceso desde las selecciones juveniles

Más allá de su carrera en clubes, Silveira tiene una trayectoria completa en las divisiones menores de la selección uruguaya. Fue el arquero titular en el Sudamericano Sub 15 de Colombia en 2015, donde comenzó a mostrar sus reflejos y su carácter competitivo. Posteriormente integró las convocatorias para el Sudamericano Sub 17 de Chile en 2017.

En 2019 vivió su año más intenso con la celeste juvenil: fue parte del Sudamericano Sub 20, del Mundial Sub 20 en Polonia y de los Juegos Panamericanos Sub 23 en Lima. Este recorrido lo formó como arquero de procesos y lo preparó para competir a nivel internacional. Hoy, con 25 años, llega a una etapa de madurez y crecimiento ideal para asumir un reto como el que propone el Junior.

Lo que busca Junior con Silveira

La búsqueda de Junior no es solo por un arquero. Es por alguien que entienda el peso del arco, que tenga experiencia pero también proyección, y que logre generar confianza inmediata en un puesto clave. Silveira, por edad, perfil y trayectoria, representa ese tipo de apuesta que el club ha sabido manejar bien en el pasado.

El interés está avanzado y la negociación sigue su curso. Junior tiene claro que, aunque Viera y Mele dejaron huellas distintas, ambos marcaron el camino con la misma bandera. La llegada de Silveira significaría no solo reforzar una posición estratégica, sino continuar una historia exitosa escrita desde Montevideo hasta Barranquilla. Una historia que, por lo visto, todavía tiene capítulos por contar.