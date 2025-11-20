Junior de Barranquilla inició los cuadrangulares con un triunfo clave, pero también con una noticia que golpeó la estabilidad del equipo. La victoria 1-0 sobre Deportivo Independiente Medellín dejó tres puntos valiosos, aunque la alerta médica alrededor de Javier Báez encendió la preocupación en el entorno Rojiblanco.

Junior confirmó lesión de Javier Báez

El defensor paraguayo, pieza fundamental en la estructura de Junior FC, no pudo terminar el compromiso debido a un fuerte dolor en su rodilla derecha. De manera preliminar, se conoció que presenta un esguince grado 1, una situación que lo dejó sin posibilidades de continuar en el campo y que, según el reporte inicial del club, lo marginaría del duelo contra América de Cali en la segunda fecha del cuadrangular.

Báez venía siendo titular indiscutido durante la campaña y uno de los líderes en la zona defensiva. Su sustitución en el entretiempo reflejó la gravedad de la molestia, pues el jugador no logró soportar el dolor que se intensificó durante la primera mitad.

Información oficial.

El defensa Javier Báez debió retirarse del compromiso frente a Independiente Medellín tras presentar un esguince de rodilla grado 1.

El jugador ya se encuentra bajo valoración y tratamiento por parte del cuerpo médico del club. Estaremos informando su… — Junior FC (@JuniorClubSA) November 20, 2025

Arias analiza el triunfo y la baja de Báez

Tras el ajustado triunfo en el Metropolitano, el entrenador uruguayo Alfredo Arias valoró el esfuerzo de sus dirigidos y lamentó la ausencia del defensor paraguayo, reconociendo que su salida obligó a reorganizar el plan de juego.

El técnico agradeció el desempeño del plantel y destacó el compromiso colectivo:

“Agradezco a mis jugadores por estar en este equipo y esta instancia. Tenemos un equipo humilde de buenos jugadores, pero humilde para no subestimar a nadie. El equipo hizo buen partido, debimos finalizar las chances de gol, las de Paiva, Enamorado”. Sobre los ajustes en el segundo tiempo, Arias explicó que la baja de Báez obligó a mover piezas:

“En el segundo tiempo sabemos que iban a venirse, tuvimos la baja de Báez, pero Peña lo hizo bien a pesar de no estar al 100%. Y tuvimos que replegarnos, aunque hice un cambio de sacar a Esparragoza, meter a Canchimbo porque creí que en una contra podíamos marcar”. El técnico también reconoció la calidad del rival:

“Jugó bien Medellín, pero sacamos el resultado que debíamos sacar. Cada partido es una final, ojalá tengamos la misma actitud en los próximos partidos”. Arias resaltó el rendimiento de Mauro Silveira, pero sostuvo que la figura fue el colectivo:

“Yo me alegro por Silveira. Tuvo un par de tapadas muy buenas. Tenía un rival en frente que venía bien, había que escuchar lo que se decía antes del partido y no éramos los favoritos. Hoy la figura fue el equipo, los muchachos que sabían que no eran favoritos pero que había que ganar sí o sí”.

Con la baja de Javier Báez, Junior enfrenta una semana clave antes de su visita al América de Cali, en un cuadrangular donde cada detalle puede definir el camino a la gran final.