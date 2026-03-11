La expulsión de Jermein Peña en el partido entre Junior y Atlético Nacional volvió a poner el foco sobre el defensor central. El zaguero vio la tarjeta roja en el primer tiempo del compromiso tras una jugada en la que golpeó en la cabeza a Juan Manuel Rengifo, acción que fue sancionada por el árbitro Carlos Betancur.

La jugada generó discusión inmediata y reactivó una pregunta que suele aparecer cada vez que el defensor protagoniza acciones fuertes: ¿Cuántas veces ha sido expulsado Jermein Peña en su carrera? El registro muestra que la tarjeta roja ante Atlético Nacional fue la quinta de su trayectoria profesional y la cuarta que recibe desde que juega con Junior de Barranquilla.

La expulsión de Jermein Peña en Junior vs Atlético Nacional

El episodio más reciente ocurrió en un duelo importante de la Liga BetPlay. Durante el primer tiempo, Jermein Peña protagonizó una disputa aérea con el atacante Juan Manuel Rengifo. En la acción, el defensor terminó golpeando con el brazo la cabeza del rival.

El árbitro Carlos Betancur no dudó en sancionar la jugada y expulsarlo tras verla en la pantalla. La decisión dejó a Junior con un jugador menos desde temprano en el compromiso y condicionó el desarrollo del partido. La expulsión se convirtió rápidamente en tema de conversación entre hinchas y analistas del fútbol colombiano, especialmente por tratarse de un defensor que juega con intensidad y protagoniza duelos físicos constantes.

Cuántas tarjetas rojas tiene Jermein Peña en su carrera

La roja ante Atlético Nacional elevó a 5 el número total de expulsiones en la carrera profesional de Jermein Peña. De esas cinco, cuatro ocurrieron mientras defendía la camiseta de Junior.

El defensor central, de 26 años, ha tenido varias acciones sancionadas con roja en momentos distintos de su trayectoria. El detalle permite entender por qué el tema suele aparecer en el debate público cada vez que protagoniza una jugada fuerte.

Las expulsiones de Jermein Peña con Junior

Las cuatro tarjetas rojas que recibió siendo jugador de Junior ocurrieron en diferentes temporadas y contextos de competencia.

La Equidad (marzo de 2024). Peña fue expulsado a los 31 minutos por conducta violenta tras golpear con el puño izquierdo en la cabeza a Felipe Acosta luego de un choque entre ambos jugadores.

Peña fue expulsado a los 31 minutos por conducta violenta tras golpear con el puño izquierdo en la cabeza a Felipe Acosta luego de un choque entre ambos jugadores. Unión Magdalena (julio de 2025) . En ese encuentro recibió roja a los 63 minutos por un golpe con la cabeza sobre Jimmy Congo.

. En ese encuentro recibió roja a los 63 minutos por un golpe con la cabeza sobre Jimmy Congo. Atlético Nacional (noviembre de 2025). En esa ocasión vio la tarjeta roja a los 78 minutos tras una falta sobre el delantero Alfredo Morelos.

En esa ocasión vio la tarjeta roja a los 78 minutos tras una falta sobre el delantero Alfredo Morelos. Atlético Nacional (marzo de 2026), cuando fue expulsado a los 21 minutos por un codazo a Juan Manuel Rengifo.

Estos episodios forman parte del historial disciplinario del defensor desde su llegada al equipo barranquillero.

Qué dice Jermein Peña sobre sus expulsiones

En febrero pasado, el defensor habló del tema en una entrevista con Cuid Sports. Allí respondió a las críticas y a la percepción que existe sobre su estilo de juego. Peña explicó que su forma de competir puede generar la sensación de que es un jugador que recibe muchas expulsiones, pero considera que las estadísticas muestran otra realidad.

“Han dicho que me expulsan mucho, pero desde el 2019 que estoy jugando fútbol profesional, nada más me han expulsado 3 veces. Para un central, no soy un jugador de rojas”, explicó.

El zaguero también relacionó esa percepción con su estilo dentro del campo. “Se tiene esa percepción por mi juego porque juego muy fuerte y nunca quiero perder”, añadió el defensor.

El estilo de juego de Jermein Peña en Junior

Jermein Peña se caracteriza por ser un defensor intenso, fuerte en los duelos físicos y con gran presencia en el juego aéreo. Su estilo agresivo para disputar balones forma parte de su identidad futbolística.

Ese perfil es valorado por entrenadores y compañeros, ya que aporta seguridad defensiva y carácter al equipo. Sin embargo, también lo expone a situaciones límite en las que una jugada puede terminar en sanción disciplinaria. En Junior ha sido un titular habitual y uno de los referentes defensivos del plantel.

El debate que siempre aparece con Jermein Peña

Cada vez que Jermein Peña ve una tarjeta roja o protagoniza una jugada fuerte, surge la discusión sobre su estilo de juego. Para algunos analistas, su intensidad es parte de lo que lo convierte en un defensor competitivo. Para otros, es un aspecto que debe controlar para evitar sanciones.

Las estadísticas muestran 5 expulsiones en su carrera profesional, un número que el propio jugador considera moderado para un defensor central que disputa constantemente duelos físicos. Lo cierto es que cada nuevo episodio vuelve a abrir el debate sobre uno de los defensores más intensos del fútbol colombiano en la actualidad.