El Estadio Metropolitano de Barranquilla será escenario de un duelo vibrante entre Junior FC e Independiente Santa Fe, dos clubes con presentes opuestos pero con mucho en juego. Los Tiburones quieren asegurar un puesto de privilegio para los Cuadrangulares, mientras que el León capitalino necesita ganar sí o sí para mantener viva la ilusión de clasificar y defender su corona de campeón.

Junior de Barranquilla vs Santa Fe: horarios y señales abiertas para ver HOY EN VIVO

Partido: Junior vs Santa Fe

Junior vs Santa Fe Fecha: Miércoles 29 de octubre de 2025

Miércoles 29 de octubre de 2025 Hora: 6:10 p.m.

6:10 p.m. Certamen: Liga BetPlay Dimayor – Jornada 18

Liga BetPlay Dimayor – Jornada 18 Estadio: Metropolitano de Barranquilla

Metropolitano de Barranquilla Árbitro: Diego Ulloa Angulo

Diego Ulloa Angulo Televisión: Win Sports (señal abierta)

Win Sports (señal abierta) Streaming: Win Play

Independiente Santa Fe: todo o nada en el Metro

El conjunto bogotano se juega su última carta. Una victoria lo mantendría en carrera por los Cuadrangulares semifinales, pero cualquier otro resultado lo dejaría al borde de la eliminación. En cambio, para Junior, el encuentro representa una oportunidad de oro para mejorar su posición en la tabla de reclasificación y asegurar la ventaja deportiva del punto invisible.

En el Expreso Rojo, la principal novedad es el regreso del arquero Andrés Mosquera Marmolejo, tras superar una lesión. También se prevé el ingreso de Jhon Meléndez en la defensa y la posible inclusión de Marcelo Meli o Tomás Molina en el mediocampo. El volante Omar Fernández Frasica sigue siendo baja. Santa Fe buscará imponer su ritmo en la Costa Caribe, consciente de que un triunfo lo mantiene con vida en la defensa del título.

Reapariciones que animan en Junior

El técnico Alfredo Arias podrá contar nuevamente con dos piezas fundamentales: Yeison Suárez y José Enamorado, recuperados de molestias musculares. También regresan Didier Moreno y Daniel Rivera, quienes le aportarán equilibrio y proyección al mediocampo. En la lista de concentrados reaparece Stiwart Acuña, mientras que Jesús Rivas y Guillermo Celis no estarán disponibles por sanción.