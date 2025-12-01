La historia vuelve a repetirse. Junior ganó un partido clave en los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-2 y uno de los grandes responsables fue Titi Rodríguez. Otra vez entró desde el banco, otra vez necesitó muy pocos minutos en cancha, y otra vez marcó. Un guion que ya parece escrito de antemano, pero que sigue sorprendiendo por su efectividad y por los números que acumula.

En esta ocasión, el gol fue decisivo: el 2-1 con el que el equipo dirigido por Alfredo Arias remontó ante Atlético Nacional en el estadio Metropolitano. Lo logró en tiempo de adición, luego de ingresar por José Enamorado. Tocó la pelota una vez, remató al arco y celebró. Gol y triunfo para Junior, con Titi como protagonista silencioso y efectivo.

El papel decisivo de Titi Rodríguez en Junior

Cada vez que Junior necesita una solución rápida en ataque, hay una opción que no falla: poner a Titi Rodríguez. Es un delantero que parece hecho para cambiar partidos desde el banco. Y en esta Liga BetPlay lo está confirmando de nuevo. El tanto ante Atlético Nacional fue el séptimo que anota en este semestre y solo uno de ellos lo logró siendo titular.

Los otros seis llegaron en partidos en los que no comenzó desde el inicio. El más reciente es muestra clara: ingresó a los 87 minutos y marcó a los 90+1. Una aparición fulminante para romper el empate, sumar tres puntos clave en la tabla del Cuadrangular A y dejar al equipo muy cerca de la final.

Steven Rodríguez y sus goles empezando en la suplencia: un récord atípico en Liga BetPlay

Lo de Titi no es nuevo, pero sigue llamando la atención. Con el gol anotado a Atlético Nacional, llegó a 25 anotaciones con la camiseta de Junior en todas las competencias. De esos 25 tantos, 22 los ha marcado en partidos que empezó en la banca. Es decir, más del 85% de sus goles han sido como suplente.

Este dato lo convierte en un caso único dentro del Fútbol Profesional Colombiano, donde los grandes goleadores suelen ser titulares recurrentes. En cambio, Titi se ha convertido en el jugador ideal para entrar desde el banco y marcar diferencias. Un recurso que Junior ha sabido aprovechar.

Una solución en minutos: el nuevo rol de Titi Rodríguez

Steven Rodríguez ha demostrado que no necesita 90 minutos para hacer la diferencia. Lo suyo es ingresar cuando el equipo necesita aire nuevo, velocidad, desequilibrio o simplemente, un gol. Esa capacidad para resolver en pocos minutos lo ha convertido en un as bajo la manga para Alfredo Arias.

En el semestre ha tenido varios partidos en los que entra con el juego cerrado y lo cambia. Contra Atlético Bucaramanga fue así. Contra Llaneros y Deportivo Pereira, también. Y ahora, en el duelo más exigente de los cuadrangulares, volvió a brillar con su efectividad casi instantánea. Su promedio de goles por minuto jugado está entre los más altos del torneo.

Junior aprovecha su arma secreta en los cuadrangulares

El momento en el que aparece Titi Rodríguez es clave. Junior está en plena pelea por un cupo en la final de la Liga BetPlay. Con 8 puntos y la ventaja deportiva a su favor, lidera el Cuadrangular A. Le quedan dos fechas por jugar y dependerá de sí mismo para clasificar.

Y aunque la figura del equipo suele recaer en Enamorado, Chará, Didier Moreno o Teo Gutiérrez, es imposible no resaltar lo que hace Rodríguez. Es el que cierra partidos, el que marca la diferencia en los últimos minutos y el que ya tiene una conexión especial con la red. Su nombre empieza a sonar más fuerte porque sus goles no son de adorno: son definitorios.