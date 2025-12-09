Junior de Barranquilla es finalista de la Liga BetPlay II-2025 y lo consiguió de una manera que ningún hincha olvidará. Llegaba a la última jornada del Cuadrangular A dependiendo de sí mismo: le bastaba empatar o ganarle al DIM para lograr el paso a la gran final. Pero lo que parecía un trámite se convirtió en una montaña rusa de emociones.

El equipo dirigido por Alfredo Arias se vio superado en el primer tiempo del juego disputado en Medellín. El DIM lo ganaba 2-0 (goles de Brayan León y José Ortiz), complicando todo el panorama. Solo logró descontar con tanto de Bryan Castrillón. Fue caída por 2-1. Así, Junior pasó a depender del otro partido del grupo: América de Cali vs Atlético Nacional. En caso de perder, solo una derrota del cuadro verdolaga lo mantendría con vida. Y eso fue lo que ocurrió. América ganó 3-2 y con ello, Junior se clasificó.

Cómo quedó la tabla del Cuadrangular A

La sexta y última fecha del grupo se jugó en simultáneo. Junior perdió 2-1 en su visita al DIM, pero Atlético Nacional también cayó ante América de Cali (1-0), lo que dejó la tabla de posiciones de la siguiente manera:

Junior : 11 puntos

: 11 puntos América de Cali : 8 puntos

: 8 puntos Atlético Nacional : 8 puntos

: 8 puntos DIM: 5 puntos

Gracias a sus 5 partidos anteriores sin derrota, incluyendo tres victorias, Junior había construido una base sólida que terminó siendo suficiente para avanzar. Ese colchón de puntos le permitió fallar en el último juego sin perder el liderato del grupo.

El camino de Junior en los cuadrangulares

El equipo tiburón tuvo un rendimiento destacado en cinco de las seis fechas del Cuadrangular A. Estos fueron sus resultados:

Fecha 1: Junior 1-0 Independiente Medellín

Fecha 2: América de Cali 1-1 Junior

Fecha 3: Atlético Nacional 1-1 Junior

Fecha 4: Junior 2-1 Atlético Nacional

Fecha 5: Junior 2-1 América de Cali

Fecha 6: DIM 2-1 Junior

Con 11 puntos sumados, Junior demostró solidez, poder ofensivo y un orden que lo sostuvo en los momentos más complejos. En el duelo directo con Nacional, logró sacar 4 de 6 puntos posibles, lo que a la larga fue determinante en la definición.

Junior vs Tolima: la gran final de la Liga BetPlay 2025-2

La final de la Liga BetPlay II-2025 se jugará entre Junior y Deportes Tolima, los dos equipos que lideraron sus respectivos cuadrangulares. El equipo pijao aseguró su paso de forma anticipada con 14 puntos y ventaja deportiva en el Grupo B. Ahora enfrentará a un Junior que llega con impulso anímico y sed de título.

Será un duelo entre dos equipos que han sido protagonistas constantes en los últimos años. Junior buscará su décima estrella en el FPC, mientras que Tolima quiere conquistar su cuarta. La serie promete emociones, tensión y grandes figuras en escena. Junior ya superó una prueba de fuego. Ahora va por el trofeo.