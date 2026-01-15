Junior de Barranquilla oficializó el fichaje de Luis Fernando Muriel, una de las grandes figuras del fútbol colombiano en la última década. El delantero llega tras su paso por Orlando City de la MLS y lo hace como agente libre, en un acuerdo celebrado por todo el entorno del club rojiblanco. Se trata de un refuerzo de lujo para afrontar la Copa Libertadores 2026 y seguir luchando por títulos en la Liga BetPlay, ahora como actual campeón del torneo.

El anuncio llegó tras la confirmación pública de Fuad Char, máximo accionista del club, quien reveló que todos los detalles estaban acordados. Solo faltaban las firmas de los representantes del jugador, quienes ya revisaron los documentos enviados desde Colombia. Todo quedó definido y con ello se concretó una de las transferencias más esperadas en el fútbol colombiano.

Junior confirmó el fichaje de Luis Fernando Muriel para 2026

En palabras de Fuad Char en entrevista con El Heraldo, la negociación con Orlando City se resolvió de mutuo acuerdo, lo que permitió que Muriel llegara libre al club que lo formó en sus inicios como futbolista. El acuerdo se cerró después de que el equipo barranquillero enviara los documentos a los agentes del jugador en Italia, quienes dieron el visto bueno a los términos del contrato.

“Ya todo está casi listo. Llega como jugador libre de común acuerdo con el equipo de Estados Unidos. Solo faltan las firmas, pero todo está acordado verbalmente”, fueron las palabras del dirigente, anticipando un anuncio oficial que finalmente se hizo realidad. ¡FIRMA CONTRATO POR 2 AÑOS!

Un regreso cargado de historia: Muriel vuelve al club de sus inicios

Luis Fernando Muriel es hincha confeso de Junior y comenzó su camino futbolístico en las divisiones menores del equipo. Llegó a los 11 años desde la Escuela de Fútbol de Santo Tomás y aunque no logró debutar como profesional allí –pues fue dejado en libertad a los 15 años tras una lesión y no superar unas pruebas físicas-, su regreso 20 años después representa un ciclo que se cierra con gloria.

Aquel joven que alguna vez fue descartado, hoy regresa como uno de los delanteros colombianos más reconocidos del siglo XXI, con trayectoria en la Serie A, LaLiga y la MLS, y con la ilusión intacta de triunfar con la camiseta rojiblanca.

El perfil de Muriel: lo que aporta al campeón

Luis Fernando Muriel llega a Junior con un historial de goles, asistencias y experiencia internacional. Tiene más de 130 goles en Europa, participación en Copas América, Eliminatorias y una carrera que lo llevó por clubes como Udinese, Sampdoria, Sevilla, Fiorentina, Atalanta y más recientemente Orlando City.

Con 34 años, Muriel sigue siendo un delantero veloz, técnico, capaz de asociarse y definir en diferentes escenarios. Su versatilidad le permite jugar como ‘9’ o segundo punta, y será un complemento ideal para el sistema ofensivo de Alfredo Arias, que ya cuenta con nombres como Guillermo Paiva, Yimmi Chará y Teófilo Gutiérrez.

Muriel, un refuerzo clave para la Copa Libertadores 2026 de Junior

El objetivo de Junior para el 2026 es claro: competir al más alto nivel en la Copa Libertadores, torneo en el que debutará como cabeza de serie por ser campeón del segundo semestre del fútbol colombiano. Para ello, el fichaje de Muriel es fundamental.

No solo aporta peso ofensivo, sino también liderazgo, jerarquía y experiencia internacional en fases de eliminación directa. Su presencia elevará la competitividad del plantel y motivará a los más jóvenes del equipo.

Junior 2026: un proyecto de alto nivel con refuerzos estelares

Con Muriel confirmado, Junior sigue consolidando un plantel de primer nivel. Ya venía de ganar la Liga BetPlay 2025-II, superando a equipos como Atlético Nacional, América y Tolima, y ahora refuerza su plantilla pensando en competir también fuera del país.

El retorno del atacante tomasino será, sin duda, uno de los puntos más atractivos de la temporada. No solo por lo que representa en lo deportivo, sino por el valor simbólico de una historia que parecía cerrada y ahora vuelve con una narrativa emocionante: el crack que fue descartado en casa y regresa para brillar como figura estelar.

Luis Fernando Muriel y el sueño cumplido

En múltiples entrevistas a lo largo de su carrera, Muriel confesó que uno de sus sueños era jugar algún día en el Junior como profesional. Hoy, ese anhelo es una realidad. Llega con la ilusión de aportar goles, títulos y dejar una huella en el equipo de su tierra.

El campeón del fútbol colombiano se refuerza con un nombre de peso, una historia de superación y un futbolista que aún tiene mucho por dar. Muriel vuelve a casa. Y lo hace por la puerta grande.