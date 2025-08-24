Todo parece indicar que no importa cómo lleguen en la tabla de posiciones ni las realidades de cada uno: Junior está destinado a ser superado por Millonarios en El Campín, sea cual sea la circunstancia. Este sábado se enfrentaron el líder invicto contra el último en crisis. Y aun así, el colero, con nómina alterna y DT interino, aplastó al puntero con un contundente 3-0.

Las anotaciones de Sebastián Viveros, Nicolás Arévalo y Danovis Banguero solo confirmaron una verdad que parece escrita en la historia: Millonarios casi siempre vencerá a Junior en la capital colombiana.

Una racha imposible de ignorar

Desde el Clausura 2017, cuando Junior logró imponerse 1-2 en El Campín, se han jugado 13 partidos más con un saldo abrumador: 12 victorias de Millonarios y apenas 1 empate.

Últimos resultados en Bogotá (Liga)

2025 Clausura (Jornada 8): Millonarios 3-0 Junior FC

2024 Apertura (Grupo A): Millonarios 2-0 Junior FC

2024 Apertura (Jornada 17): Millonarios 3-2 Junior FC

2023 Clausura (Jornada 17): Millonarios 1-0 Junior FC

2022 Clausura (Grupo A): Millonarios 1-0 Junior FC

2022 Apertura (Grupo A): Millonarios 0-0 Junior FC

2022 Apertura (Jornada 13): Millonarios 1-0 Junior FC

2021 Clausura (Jornada 15): Millonarios 4-1 Junior FC

2021 Apertura (Semifinales): Millonarios 2-0 Junior FC

2019 Apertura (Jornada 18): Millonarios 2-0 Junior FC

2018 Clausura (Jornada 9): Millonarios 1-1 Junior FC

2017 Clausura (Jornada 6): Millonarios 1-2 Junior FC (última victoria rojiblanca en Bogotá)

Finales recientes

2024 Superliga: Millonarios 2-0 Junior

2022 Copa Colombia: Millonarios 2-0 Junior

En total, ya son siete triunfos consecutivos de Millonarios sobre Junior en Bogotá por Liga, además de los títulos en Superliga y Copa Colombia.

El peso de la historia

Lo sucedido en la Jornada 8 del Clausura 2025 quedará en la memoria: el equipo en crisis, con DT interino y algunos jugadores juveniles, pasó por encima del cuadro invicto dirigido por Alfredo Arias.

El uruguayo, además, arrastra su propia maldición contra Millonarios en El Campín: ha sido goleado allí con Peñarol, Deportivo Cali, Santa Fe, DIM y ahora con Junior. La última vez que lo había visitado, en febrero de 2024 con el Medellín, se llevó un 5-0.

Lo de Junior ya trasciende lo deportivo y se siente como un trauma psicológico. Incluso más cuando hace solo tres días, en el mismo escenario y ante el mismo rival, Unión Magdalena —con un hombre menos— ganó 1-2.

Balance histórico en Bogotá (Liga)

117 partidos

Millonarios : 76 triunfos

: 76 triunfos Junior : 16 triunfos (el último en 2017)

: 16 triunfos (el último en 2017) Empates: 25

Rivalidad total en el FPC

Contando todas las competiciones oficiales en Colombia e internacionales:

Millonarios : 100 triunfos (349 goles)

: 100 triunfos (349 goles) Junior : 93 triunfos (314 goles)

: 93 triunfos (314 goles) Empates: 56

Solo en partidos de Liga BetPlay:

Millonarios : 93 triunfos (331 goles)

: 93 triunfos (331 goles) Junior : 88 triunfos (304 goles)

: 88 triunfos (304 goles) Empates: 54

Una constante que no cambia

El proyecto rojiblanco de Alfredo Arias llegaba con 9 partidos invicto (6 triunfos y 3 empates entre Liga y Copa Colombia). Nada de eso importó. Una vez más, en la fría noche bogotana, Millonarios ratificó su dominio en casa y dejó claro que para Junior, jugar en El Campín significa enfrentar un obstáculo que parece más mental que futbolístico.