Junior de Barranquilla atraviesa un momento de ligera incomodidad en lo deportivo. Aunque el ‘Tiburón’ se mantiene en buena posición en la tabla, los últimos resultados encendieron las alarmas entre los hinchas y la dirigencia. Dos derrotas consecutivas ante rivales directos en la Liga BetPlay y la Copa BetPlay pusieron en duda el nivel del equipo justo cuando más necesitaba estabilidad.

Mientras Alfredo Arias intenta corregir desde la raya, la familia Char, propietaria del club, ya trabaja en la planificación para 2026. El objetivo es claro: volver a disputar una copa internacional, especialmente la Copa Libertadores. Sin embargo, antes deberán resolver un asunto clave: la continuidad o no del delantero Guillermo Paiva, uno de los goleadores más importantes del semestre.

Guillermo Paiva mantiene en vilo al Junior FC

El atacante paraguayo, de 28 años, llegó al Junior de Barranquilla a comienzos de 2025, proveniente de Colo Colo de Chile, donde estuvo cedido por una temporada. Antes de eso, pasó por clubes como Náutico de Brasil y Zamora de Venezuela. Su ficha pertenece a Olimpia de Paraguay, institución con la que Junior pactó un préstamo por un año con opción de compra cercana al millón de euros.

Desde su arribo al club rojiblanco, Paiva ha respondido con goles y asistencias: acumula 11 tantos y 4 asistencias en 37 partidos, números que reflejan su peso ofensivo. No obstante, su cesión vence el 31 de diciembre de 2025, y hasta la fecha el club barranquillero no ha ejecutado la opción de compra.

Dentro del entorno de Junior se comenta que la dirigencia considera alto el valor para un jugador de su edad, y que si desean retenerlo, podrían negociar un nuevo préstamo en lugar de adquirirlo definitivamente.

Olimpia espera su regreso, pero Paiva se siente feliz en Barranquilla

En diálogo con el medio paraguayo Monumental AM, el representante del jugador, Regis Marques, confirmó que no hay aún una propuesta formal de Junior para quedarse con el atacante. Además, reveló que Olimpia intentó repatriarlo tras la lesión de Sebastián Ferreira, aunque el club colombiano rechazó la solicitud para mantener el acuerdo hasta diciembre.

“Paiva anda bien. Todavía no tenemos ninguna propuesta de Junior y la idea es que se pueda aprovechar de la mejor manera para Olimpia”, señaló el agente. Más adelante, añadió: “Guille está contento en Barranquilla y está teniendo un año espectacular, tal vez Junior haga el esfuerzo de comprarlo, sino se dá, seguramente regresará a Olimpia. Él no descarta jugar el Mundial con Paraguay”.

Por ahora, Paiva seguirá cumpliendo su contrato hasta fin de año, mientras espera una decisión definitiva sobre su futuro profesional.

Renovación de contrato o renovación de plantilla

Aunque el semestre sigue en competencia, Junior FC ya empieza a diseñar su nómina para 2026, especialmente con miras a los torneos internacionales. La preocupación pasa por la cantidad de futbolistas que terminan contrato en diciembre, un tema que la directiva deberá resolver con rapidez.

Además de Guillermo Paiva, estos son los jugadores que finalizan su vínculo contractual con el club barranquillero a finales del año:

Javier Báez

Teófilo Gutiérrez

Carlos Bacca

Didier Moreno

Jermaín Peña

Yimmi Chará

José Cuenú

Jhomier Guerrero

Jhon Navia

Jesús Díaz

Joel Canchimbo

La dirigencia deberá decidir pronto si renueva a sus principales figuras o da paso a una reestructuración completa de la plantilla de cara al próximo año.