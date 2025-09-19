Junior de Barranquilla atraviesa un momento de reflexión en medio de la campaña de la Liga BetPlay. La situación gira en torno a Carlos Bacca, máximo referente del club, quien se encuentra en la etapa final de su recuperación tras la lesión en el tendón de Aquiles. Sin embargo, al no haber sido inscrito para este semestre, el delantero no podrá actuar en lo que resta de la temporada.

En una entrevista concedida a El Heraldo de Barranquilla, el presidente del club, Antonio Char, explicó los motivos detrás de esta determinación y dejó entrever que hoy el panorama es diferente al que se proyectó meses atrás.

Junior FC: las razones de la decisión en

“Es un jugador que se lesionó, fue operado y está en un proceso de rehabilitación. Él tiene que terminar su proceso de rehabilitación primero. Rehabilitarse. Es en lo que él está concentrado en este momento”, aseguró Char.

El dirigente aclaró que la determinación de no inscribir a Bacca respondió a los tiempos estimados de recuperación, que en principio abarcaban casi todo el semestre.

“No fue registrado en Dimayor, porque la incapacidad era de casi todo este semestre. Él no fue inscrito porque en principio, cuando tiene la lesión, y es una lesión de cierta importancia, pues no daba para decidir una inscripción en ese momento y debíamos aprovechar ese cupo. Pero quizás viéndolo ahora, cuando ya él va a estar próximo a estar rehabilitado, pues ya el tema no queda fácil (las inscripciones ya están totalmente cerradas)”, explicó el presidente rojiblanco en la entrevista con El Heraldo.

Así va la recuperación de Carlos Bacca

La buena noticia, ratificada por Char, es que el delantero porteño de 39 años podría estar recuperado en noviembre. “Sí, es cierto que lo más seguro es que ya esté totalmente recuperado en noviembre”, apuntó el dirigente.

Esto significa que, de haber sido inscrito, Carlos Bacca habría podido estar disponible para la fase definitiva del campeonato y también para las instancias finales de la Copa BetPlay, donde Junior aún compite.

La molestia en la afición y el entorno del jugador

El manejo del caso no ha caído bien en la hinchada rojiblanca, que considera un error no haber previsto que la recuperación de su capitán se daría antes de finalizar el semestre. Para muchos, la presencia del goleador en los Cuadrangulares de fin de año hubiese sido determinante en la búsqueda del título.

Trascendió, además, que en el entorno del jugador existe cierta molestia, ya que el propio Bacca había manifestado a la gerencia deportiva que podría estar disponible para noviembre. No obstante, los médicos, preparadores físicos y directivos optaron por no inscribirlo, argumentando que lo mejor era darle un periodo completo de recuperación para iniciar la pretemporada de 2026 en plenas condiciones.

Carlos Arturo Bacca: un ídolo que hace falta

Carlos Arturo Bacca Ahumada es considerado uno de los más grandes ídolos de la historia de Junior de Barranquilla. Participó de manera decisiva en tres títulos de liga y acumula 132 goles, cifra que lo ubica como el segundo máximo artillero en la historia del club detrás de Iván Valenciano (158 goles).

Sus reemplazantes, el paraguayo Guillermo Paiva y el antioqueño Steven ‘Tití’ Rodríguez, han cumplido con buen rendimiento en su ausencia. Sin embargo, en la afición persiste la sensación de que la jerarquía y liderazgo de Bacca en partidos definitivos no tienen comparación y que su presencia en la recta final del torneo habría sido un factor diferencial.