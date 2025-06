La situación de Junior de Barranquilla con César Farías llegó a un punto límite. La eliminación anticipada en los cuadrangulares de la Liga BetPlay fue solo el desenlace de un ciclo que nunca logró consolidarse en el equipo Rojiblanco. Más allá de los resultados, el estilo de juego, la desconexión con la hinchada y la falta de identidad futbolística terminaron rompiendo una relación que desde sus inicios mostró señales de incompatibilidad.

En medio de este panorama desolador, el foco de las críticas apunta de lleno al técnico venezolano César Farías, quien asumió el cargo hace 10 meses. Desde su llegada, su idea de juego generó un choque frontal con la cultura futbolística de Junior, históricamente acostumbrado a un estilo basado en la posesión de balón, el toque y el buen trato técnico. Farías propuso un modelo diferente, enfocado en la intensidad física, la solidez defensiva y el orden táctico.

Si bien hubo algunos momentos esporádicos de buen fútbol durante su gestión, lo cierto es que nunca logró consolidar un funcionamiento fluido, ni mucho menos imponer su estilo de forma efectiva. El equipo careció de claridad para dominar los partidos, de jerarquía para definir en los momentos clave, y terminó hundido en la mediocridad.

A los pobres resultados en la Liga BetPlay se suma la eliminación temprana en Copa Sudamericana a manos de América de Cali en el mes de marzo, episodio que también dejó heridas abiertas en la afición.

La tensión entre el DT venezolano y la hinchada de Junior alcanzó su punto máximo en los últimos dos partidos. Tras la derrota de local ante el DIM el pasado fin de semana en el Metropolitano, los insultos y reproches fueron escalando al punto de convertirse en agresiones directas con objetos lanzados desde la tribuna.

Hoy, la relación entre Farías y la afición es irreconciliable. No hay margen para recomponer una situación que claramente ha tocado fondo. Aunque existe la posibilidad de que el entrenador dirija los dos compromisos restantes, en la interna de la institución no descartan pedirle su salida inmediata para evitar mayores tensiones en el siguiente juego en casa frente al América de Cali.

Pese a la presión creciente, Farías mantiene su postura de cumplir el contrato vigente. Tras la derrota en Medellín, fue claro en rueda de prensa:

«Esa no es una pregunta que yo tenga obligación de responder, ni tampoco es para mí. Yo tengo un contrato, trabajo, me levanto todos los días con las mismas ganas. Gane, empate o pierda, siempre estoy ahí trabajando y es a lo que estoy acostumbrado. Mañana me levantaré con la misma iniciativa de querer ganar el siguiente partido y tratar de cerrar de la mejor manera, porque no nos podemos entregar».