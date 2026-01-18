Junior de Barranquilla protagonizó uno de los mercados de fichajes más impactantes del Fútbol Profesional Colombiano para la temporada 2026, encabezado por la llegada de un nombre de peso internacional como Luis Fernando Muriel, además de refuerzos como Cristian Barrios, Juan David Ríos, Jannenson Sarmiento, Kevin Pérez y Jean Pestaña. Sin embargo, ese mismo movimiento obligó a tomar decisiones complejas puertas adentro.

Las directivas rojiblancas se vieron forzadas a acelerar algunas salidas, tanto por la llegada de nuevos futbolistas como por la nueva reglamentación de la Dimayor, que redujo el cupo de jugadores inscritos de 30 a 25 por plantilla. El ajuste impacta directamente a varios futbolistas que hoy no entran en los planes inmediatos del cuerpo técnico.

La norma de la Dimayor y el efecto en la plantilla

La reglamentación vigente autoriza que los jugadores sub-20 (incluidos los nacidos en 2006) puedan tener actividad oficial sin necesidad de estar registrados en el sistema Comet, siempre y cuando estén inscritos ante la Federación Colombiana de Fútbol.

Este escenario reduce significativamente el margen para futbolistas que ya superaron el límite de edad juvenil y que no lograron consolidarse en el primer equipo. En ese contexto, Junior de Barranquilla ya trabaja activamente para ubicar a tres jugadores que no serán prioridad en 2026.

Los tres jugadores a los que Junior les busca equipo

Jesús Díaz y la opción de volver al Barranquilla FC

El mediocampista, hermano de Luis Díaz, es uno de los nombres que aparece en la lista. La opción más fuerte apunta a un regreso al Barranquilla FC, club de la segunda división donde tendría continuidad y minutos asegurados, algo clave para su desarrollo profesional.

Yeferson Moreno espera una oportunidad en Primera A

El lateral derecho de 21 años, también surgido del Barranquilla FC, se mantiene a la expectativa de una oferta en la Primera División. Su entorno prioriza una cesión que le permita competir regularmente en la máxima categoría.

Stiwart Acuña, con mercado en la A

El atacante de 26 años, cuyo pase pertenece al Barranquilla FC, sería ubicado en otro club de la Liga BetPlay. Acuña ya cuenta con experiencia en la categoría tras su paso por Alianza Valledupar en 2022, un antecedente que juega a su favor.

Más movimientos en el radar rojiblanco

Además de estos tres futbolistas formados en la institución, en Junior también se habla del interés de otros clubes por jugadores que hoy hacen parte activa del plantel profesional, como Fabián Ángel y Harold Rivera, lo que podría generar más ajustes en la nómina.

Cristian Barrios ya es oficialmente jugador de Junior

Mientras se definen salidas, también se cierran novelas. Junior oficializó la contratación de Cristian Barrios, una negociación que se extendió durante semanas y que finalmente se resolvió este sábado con el anuncio formal del club.

El extremo de 27 años firmó contrato por tres temporadas con el equipo de su ciudad natal. De acuerdo con versiones extraoficiales, Junior adquirió el 100 % de los derechos económicos y federativos del jugador, tras pagarle al América de Cali cerca de un millón de dólares.

“Estoy muy contento, es un sueño estar aquí, ponerme esta camiseta, desde niño lo soñaba. Era un sueño mío y de mi familia. Voy a entregar todo por esta camiseta, espero darles muchas alegrías y conseguir los objetivos que nos trazamos en este semestre”, expresó Barrios ante los medios barranquilleros.

Con un plantel renovado, cupos ajustados y decisiones firmes, Junior de Barranquilla sigue moviéndose con fuerza en un mercado que aún promete más novedades.