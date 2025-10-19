El mercado de fichajes empieza a moverse en el Fútbol Profesional Colombiano, y en el radar del Junior de Barranquilla aparece un nombre que podría marcar un punto de inflexión en la planificación del 2026: Didier Moreno. El mediocampista, pieza clave en la estructura del cuadro costeño, termina contrato en diciembre y ya tendría varios pretendientes dentro de la Liga BetPlay Dimayor.

Didier Moreno, en la mira de varios clubes del FPC

El periodista deportivo Alexis Rodríguez reveló que el volante chocoano estaría siendo seguido por cuatro clubes del rentado nacional, dos de los cuales ya habrían entablado conversaciones iniciales para conocer su situación contractual.

“Didier Moreno termina contrato en diciembre en Junior; escuchará al ‘tiburón’, pero ya hay 4 equipos del FPC interesados”, afirmó Rodríguez en su cuenta oficial de X, confirmando los rumores sobre el futuro del jugador.

#CortitasYalPie DIDIER MORENO

Termina contrato en Diciembre (@JuniorClubSA), escuchará al 🦈 pero ya hay 4 equipos del FPC interesados ANTHONY VASQUEZ

(🦅)

👍🏼 presente en San Antonio Bulo Bulo 🇧🇴 con 14 goles en el semestre (8 en Liga y 6 en Copa). Termina prestamo en Dic/2025 pic.twitter.com/bIS6e9TINC — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) October 16, 2025

Didier Moreno: un símbolo de entrega en Junior

A lo largo de seis años con la camiseta Rojiblanca, Didier Moreno ha sido sinónimo de esfuerzo, carácter y liderazgo en el mediocampo. Con Junior conquistó la Superliga 2020 y la Liga BetPlay 2023, siendo protagonista en ambas campañas.

No obstante, su figura genera debate entre los hinchas del equipo barranquillero: para algunos, su juego intenso y su ímpetu son esenciales para el equilibrio del equipo; para otros, su exceso de energía lo lleva a desordenar el bloque táctico y a acumular sanciones innecesarias.

Fin de ciclo a la vista para Didier Moreno

Con 34 años y un recorrido consolidado en el fútbol colombiano, Didier Moreno analiza, junto con su familia, la posibilidad de cerrar su etapa en el Junior. A pesar de su agradecimiento con el club y con la afición barranquillera, el mediocampista considera que podría ser el momento ideal para buscar nuevos retos antes del cierre de su carrera profesional.

Junior FC: 7 jugadores finalizan contrato en diciembre

El caso de Didier Moreno no es el único que preocupa en las oficinas del Metropolitano. En total, siete futbolistas finalizan su vínculo laboral con el Junior de Barranquilla a finales de este año:

Guillermo Paiva

Didier Moreno

Yimmi Chará

José Cuenú

Javier Báez

Teófilo Gutiérrez

Carlos Bacca

El cuerpo técnico encabezado por Alfredo Arias y la dirigencia del club tendrán semanas decisivas para definir la renovación de la plantilla. El panorama es complejo, pues muchos de estos jugadores son referentes con peso en el vestuario, pero también representan contratos de alto costo para la institución.

Lo cierto es que el mercado de fichajes se aproxima y Junior de Barranquilla deberá actuar con rapidez para no perder a jugadores clave ni debilitar su estructura competitiva de cara al 2026.