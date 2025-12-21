Junior de Barranquilla, vigente campeón de la Liga BetPlay, sigue moviendo fichas con ambición de cara a un 2026 que traerá retos mayores, entre ellos la Copa Libertadores. En ese camino, al club Rojiblanco se le ha vuelto a presentar una oportunidad de mercado que no es nueva, pero sí especial: Baldomero Perlaza está otra vez en el radar, ahora con un deseo mutuo claramente alineado entre jugador, técnico y directivas.

El volante, hoy al servicio del DIM, es un nombre que gusta desde hace años en Barranquilla. La diferencia es que ahora el contexto, las voluntades y el momento deportivo parecen coincidir como nunca antes.

Baldo y Junior: un interés que viene de tiempo atrás

La intención de Junior de contar con Baldomero Perlaza no es reciente. Ya en julio de 2022, cuando el jugador terminó firmando con Colón de Santa Fe en Argentina, el club costeño hizo gestiones serias para incorporarlo. En aquel momento, sin embargo, pesó más la decisión del futbolista de dar el salto al exterior y vivir su primera experiencia internacional.

Antes de viajar a Argentina, Perlaza fue consultado en el aeropuerto El Dorado sobre ese interés y su respuesta fue directa, dejando una puerta abierta que nunca se cerró del todo:

“Con Junior tuve acercamientos serios y espero algún día poder jugar ahí; le agradezco a los dueños de tan importante club por el interés”.

Esa frase, con el paso del tiempo, terminó convirtiéndose en una especie de anticipo de lo que hoy vuelve a tomar fuerza.

Regreso a Colombia y reencuentro con una idea conocida

Tras un año y medio irregular en Colón, Perlaza regresó al fútbol colombiano en enero de 2024 para firmar con Deportivo Independiente Medellín por tres temporadas. En ese momento, el entonces técnico del DIM, Alfredo Arias, fue uno de los principales impulsores de su llegada y no escatimó elogios al hablar de sus condiciones:

“A Baldomero lo enfrenté una vez en una copa internacional estando yo en Emelec en Ecuador, y creo que dejó un surco en toda la cancha con sus zancadas y su despliegue; la verdad que es todo un portento de jugador”.

Dos años después, el contexto resulta llamativo: Arias hoy es el director técnico de Junior, viene de salir campeón y cuenta con el respaldo total de la familia Char para moldear la plantilla a su gusto. Y el concepto sobre Baldomero no ha cambiado.

El perfil que Arias quiere para su Junior 2026

El técnico uruguayo busca un equipo más intenso, con mayor ida y vuelta en la mitad del campo, y dentro de su actual nómina no cuenta con un volante que reúna exactamente las características de Perlaza: despliegue físico, recorrido constante, capacidad para romper líneas y llegada al área desde atrás.

Para Alfredo, Baldomero encaja de forma natural en la idea de juego que pretende consolidar para el próximo año, especialmente pensando en la exigencia internacional. Por eso, el interés del DT es real, concreto y prioritario.

Las cifras que hoy traban la negociación

El deseo mutuo existe, pero el acuerdo todavía no está cerrado. Junior estaría dispuesto a ofrecerle al DIM una compensación económica cercana a los 200.000 euros para facilitar la rescisión anticipada del contrato del jugador.

Desde Medellín, la postura es distinta. El club antioqueño pretende una cifra más cercana a los 400.000 euros o, como alternativa, propuso un intercambio que incluya a Didier Moreno. Esta última opción, sin embargo, luce poco viable: aunque el contrato de Didier está próximo a vencer, la intención de la dirigencia Rojiblanca es renovarlo por un año más.

Además, Didier ha recibido sondeos de otros clubes del FPC, pero su prioridad parece seguir ligada a Junior, lo que prácticamente descarta un trueque directo.

Un escenario que invita a pensar en final feliz

Las cartas están sobre la mesa. Junior lo ha querido durante años, el técnico lo conoce, lo valora y lo pide, y el jugador nunca ocultó su deseo de vestir la camiseta Rojiblanca. A veces, el mercado tarda en alinear los caminos, pero esta historia parece haber llegado a su momento más propicio.

Resta ver si en los próximos días las cifras terminan de acomodarse. Si eso ocurre, el deseo mutuo que lleva años rondando podría finalmente convertirse en realidad, con Baldomero Perlaza cumpliendo aquel anhelo que expresó tiempo atrás y Junior de Barranquilla sumando jerarquía para un 2026 que promete alta exigencia.