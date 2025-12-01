La lucha por llegar a la final de la Liga BetPlay 2025-II sigue avanzando y el Grupo A ya tiene a un líder claro: Junior de Barranquilla. El equipo dirigido por Alfredo Arias dio un golpe importante al vencer a Atlético Nacional en el estadio Metropolitano, quedando en la cima del cuadrangular con 8 puntos y con ventaja deportiva a su favor.

El triunfo fue vital no solo por los tres puntos obtenidos, sino porque permite a Junior mantenerse invicto y, además, asegurar una posición privilegiada para lo que viene. Le quedan dos fechas para consolidar su camino a la final, con la tranquilidad de que un empate en puntos le bastaría para clasificar gracias al famoso “punto invisible”.

Junior vs Atlético Nacional: una victoria clave en el Metropolitano

La Fecha 4 del Cuadrangular A inició con un partido decisivo en Barranquilla entre dos equipos que compartían puntaje (5 unidades) y estaban invictos. Atlético Nacional abrió el marcador en el cierre del primer tiempo con un tanto de Dairon Asprilla, lo que obligó a Junior a reaccionar con fuerza en la segunda mitad.

El equipo costeño logró la remontada con goles de Joel Canchimbo y Steven Rodríguez. Con el 2-1 final, Junior dejó sin invicto al conjunto verdolaga y tomó la delantera del grupo con una ventaja clave: ahora lidera en solitario y tiene el factor estadístico a su favor.

Cómo está el Cuadrangular A en la Fecha 4

Después del resultado en Barranquilla, así está la tabla de posiciones del Grupo A:

Junior: 8 puntos, +2 de diferencia de gol (4 partidos jugados)

8 puntos, +2 de diferencia de gol (4 partidos jugados) Atlético Nacional: 5 puntos, 0 en diferencia de gol (4 partidos jugados)

5 puntos, 0 en diferencia de gol (4 partidos jugados) América de Cali: 4 puntos, 0 en diferencia de gol (3 partidos jugados)

4 puntos, 0 en diferencia de gol (3 partidos jugados) DIM: 1 punto, -2 en diferencia de gol (3 partidos jugados)

América de Cali y DIM jugarán su partido correspondiente a esta jornada y el resultado puede alterar el orden de posiciones, pero Junior, con su triunfo, se asegura el liderato parcial.

El valor de la ventaja deportiva en Liga BetPlay: punto a favor de Junior

Uno de los factores determinantes en esta etapa es la ventaja deportiva, también conocida como “punto invisible”. Este beneficio se le otorga a los equipos que terminaron primero y segundo en la fase regular del Todos contra Todos, y en este cuadrangular corresponde a Junior.

¿Qué significa? Que si al finalizar las seis jornadas hay un empate en puntos en el primer lugar del grupo, será Junior quien clasifique directamente a la gran final. No se toma en cuenta diferencia de gol ni enfrentamientos directos: la posición en la fase regular define el desempate.

Este escenario pone al equipo barranquillero en una posición ideal. Incluso si pierde algún punto en las fechas que le restan, podría seguir dependiendo de sí mismo para clasificar a la final.

Lo que le queda a Junior en cuadrangulares

Con 4 fechas disputadas y 2 por jugar, Junior se prepara para cerrar la fase con el impulso de su rendimiento y con el apoyo de su hinchada. Los partidos que le restan son:

Fecha 5: Junior vs América de Cali (local)

Junior vs América de Cali (local) Fecha 6: Independiente Medellín vs Junior (visitante)

Cualquier triunfo en estos dos compromisos podría sentenciar su paso a la final. Pero incluso con dos empates o una combinación de resultados favorable, Junior podría asegurarse el tiquete, gracias al punto invisible.

Atlético Nacional, obligado a ganar y esperar

Para Atlético Nacional, la derrota en Barranquilla representa un tropiezo importante. Ahora está tres puntos por debajo del líder y sin ventaja deportiva, por lo que está obligado a ganar los dos partidos que le restan y esperar que Junior no sume más de un punto.

Las cuentas empiezan a apretarse en la recta final del cuadrangular. América también tiene margen de acción, dependiendo del resultado de su partido pendiente ante el DIM.

Así se vive el Grupo A rumbo a la gran final de la Liga BetPlay

La tabla está al rojo vivo y cada punto cuenta. Junior dio un paso clave para acercarse a una nueva final, mientras que sus rivales comienzan a jugar con la presión del reloj y de las matemáticas. Las últimas dos fechas serán definitivas y todo indica que el desenlace del Grupo A será de alto voltaje.